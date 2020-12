Una Vita Anticipazioni dal 4 all'8 gennaio 2021: Marcia in fin di vita. Felipe è disperato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 4 all'8 gennaio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 4 all'8 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 4 gennaio 2021

Dopo che Andrade scopre la vera identità di Felipe, Mauro irrompe in casa del trafficante insieme ai suoi uomini per arrestare il malvivente, salvando così l'amico.

Puntata in onda Martedì 5 gennaio 2021

Alfonso Carchano, il noto produttore cinematografico giunto nel quartiere di Acacias, sembra molto interessato a scattare qualche foto a Cinta e Camino.

Puntata in onda Giovedì 7 gennaio 2021

Mentre nel quartiere inizia a diffondersi la notizia della riuscita operazione di cattura di Andrade e i suoi uomini, per Marcia l'incubo non sembra essere ancora finito: la donna è rimasta gravemente ferita durante lo scontro tra la polizia e la banda di Andrade ed ora versa in condizioni critiche.

Puntata in onda Venerdì 8 gennaio 2021

Susana vince il concorso di moda grazie ai suoi modelli, ma la sarta non sembra affatto felice di essere sul podio. Perché mai?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.