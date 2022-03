Una Vita Anticipazioni dal 4 al 9 aprile 2022: Genoveva e Aurelio contro Marcos!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 4 al 9 aprile 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 4 al 9 aprile 2022

Puntata in onda Lunedì 4 aprile 2022

Bellita scopre che Ignacio li ha presi in giro e il ragazzo le promette che cambierà. Miguel segue Anabel e scopre che la ragazza ha una relazione con Aurelio.

Puntata in onda Martedì 5 aprile 2022

Dopo aver ottenuto le prove del losco passato di Marcos e aver scoperto che ha una relazione con la domestica, Genoveva e Aurelio si dicono pronti ad agire contro di lui.

Puntata in onda Mercoledì 6 aprile 2022

Delusi per non esser stati ammessi nella banda universitaria, Jacinto e Servante decidono di formare un complesso musicale tutto loro.

Puntata in onda Giovedì 7 aprile 2022

Natalia confessa a Felipe di essersi messa in combutta con Genoveva per sedurlo e danneggiarlo, ma sostiene di aver poi tagliato i ponti con lei.

Puntata in onda Venerdì 8 aprile 2022

Casilda scorge per strada un giovane ambulante identico a Martin e rimane molto turbata. Sabina sembra gelosa delle attenzioni che Roberto dedica a Daniela.

Puntata in onda Sabato 9 aprile 2022

Ep.1: Genoveva dà a Marcos un giorno di tempo per decidere se venderle il 15% della sua società. Alla fine il Bacigalupe accetta l'offerta, ma ben presto scoprirà di essere stato ingannato di nuovo...

Ep.2: Josè Miguel decide di limitare le restrizioni di Ignacio per un giorno e il nipote lo convince ad andare con lui nel locale che è solito frequentare. Nel frattempo Daniela approfitta dell'assenza di Roberto e Sabina per scendere in cantina, ma l'Olmedo rientra inaspettatamente in anticipo cogliendola sul fatto.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.