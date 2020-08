Una Vita Anticipazioni dal 31 agosto al 5 settembre 2020: Liberto riuscirà a dimostrare la sua innocenza?

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e il Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre 2020. Ecco le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5, nella prima settimana di settembre.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 31 agosto al 5 settembre 2020 su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 31 agosto al 5 settembre 2020

Puntata in onda Lunedì 31 agosto 2020

Rosina, convinta da Susana, decide di dare a Liberto una chance per scusarsi. Ma poco prima che il Seler possa recarsi all'incontro, viene arrestato con l'accusa di stupro. Il poveretto finisce in prigione ed è costretto a chiedere l'aiuto di Felipe, che si precipita ad assisterlo in questo difficile caso. L'Alvarez - Hermoso affronta faccia a faccia Alfredo ma purtroppo il piano di Genoveva e di suo marito sembra aver raggiunto l'obiettivo prefissato.

Puntata in onda Martedì 1 settembre 2020

Liberto è finito in prigione e Felipe, il suo avvocato, viene subito informato dal giudice che un testimone afferma di aver visto il Seler violentare Genoveva. Le cose si complicheranno per il povero Liberto, che benché sia certo che il testimone oculare sia solo un altro tranello, teme che il giudice non gli conceda la libertà dopo aver pagato la cauzione.

Puntata in onda Mercoledì 2 settembre 2020

Cesareo ha sentito Camino nominare nel sonno un certo Valdeza. Il domestico scopre che Valdeza non è un nome di persona bensì un luogo. Intanto Ramon riferisce a un giornalista quello che ha scoperto su Alfredo. Il Palacios spera che con questa nuova mossa, riesca a mettere il Bryce con le spalle al muro. Il perfido marito di Genoveva non si lascerà però così facilmente incastrare.

Puntata in onda Giovedì 3 settembre 2020

Liberto teme che il testimone che dice di averlo visto stuprare Genoveva, non gli faccia concedere dal giudice la libertà su cauzione. Intanto Genoveva riesce ad intercettare Eladio, amante del Bryce scomparso da settimane, e organizza un incontro tra i due, ammettendo così di conoscere i gusti del marito. Cortesia o solo strategia? Il Pasamar ha detto addio a Cinta e, ormai convinto di aver perso per sempre la sua amata, annota i suoi pensieri e i suoi sentimenti per lei in un diario.

Puntata in onda Venerdì 4 settembre 2020

Un articolo accusa Alfredo di essersi intascato il denaro degli investitori del Banco Americano. I residenti esultano, ma Ramon li invita alla prudenza. Intanto Ramon, Carmen, Lolita e Antoñito non abbandonano il fianco di Liberto, che fortunatamente è riuscito a farsi scagionare e ad uscire di prigione.

Puntata in onda Sabato 5 settembre 2020

La notizia della truffa apparsa sul giornale fa infuriare Alfredo Bryce, che si precipita a minacciare Ramon, e crea tensioni tra il banchiere e Genoveva. Camino trova il diario di Emilio e lo consegna nelle mani di Antoñito. I due scoprono quanto il ragazzo stia soffrendo per la partenza di Cinta e pensano a un modo per aiutarlo a coronare il suo sogno d'amore con la Dominguez. Intanto la ballerina è in partenza e prima che lasci Acacias Susana, Fabiana, Casilda e Agustina le fanno visita e le chiedono di cantare un’ultima volta per loro. Felipe chiede a Genoveva di raccontare la verità su quanto successo tra lei e Liberto e la prega di convincere Alfredo a ritirare le accuse contro l’amico. La Salmeron però non intende ascoltarlo!

Puntata in onda in prima serata Sabato 5 settembre 2020 su Rete 4

Arantxa riesce a far confessare a Cinta il suo amore per Emilio. Cinta è pronta a partire per il tour ma prima Arantxa riesce a farle confessare il suo amore per Emilio. Ursula confessa ad Alfredo che Marcia lavora per lei e che, come suo ordine, farà la spia in casa di Felipe. I Palacios invitano lui e Rosina a pranzare insieme ma la Hidalgo non riesce a dimenticare quello che è successo e non gradisce più la sua compagnia. Liberto decide di andarsene di casa, in modo da lasciare sua moglie più serena.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.