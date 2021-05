Una Vita Anticipazioni dal 3 all'8 maggio 2021: il vero nome di Santiago è Israel. Marcia è sconvolta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 3 all'8 maggio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 3 all'8 maggio 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 3 all'8 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 3 maggio 2021

Dopo l'ennesima domanda tranello, Marcia ha la conferma che Santiago mente e, tornata dal tribunale, accusa il sedicente marito di essere un impostore.

Puntata in onda Martedì 4 maggio 2021

Santiago mostra a Marcia i biglietti per Cuba, ma la ragazza insiste nel voler conoscere la sua vera identità. Le condizioni di salute di Bellita intanto, sembrano migliorare.

Puntata in onda Mercoledì 5 maggio 2021

In cambio del suo aiuto contro Genoveva, Andrade rivela a Ursula la verità sull'identità di Santiago: il marito di Marcia in realtà è morto, quello che vive con la domestica è solo un impostore.

Puntata in onda Giovedì 6 maggio 2021

Margarita, scoperta da Emilio mentre versava del veleno nel tè di Bellita, da al locandiere solo qualche spiegazione molto vaga e poi si allontana frettolosamente, dimenticando la borsetta con la fiala.

Puntata in onda Venerdì 7 maggio 2021

Jacinto e Casilda vincono un premio minore alla lotteria. I Dominguez ricevono il referto del laboratorio e scoprono che Bellita è stata avvelenata.

Episodio in onda Sabato 8 maggio 2021

Santiago rivela a Marcia la sua vera identità: è Israel, il fratello gemello del suo defunto marito, venuto ad Acacias su ordine di Andrade per impedire le sue nozze con Felipe. Poi aggiunge di essersi sinceramente innamorato di lei. Emilio racconta a Cinta e Josè di aver visto Margarita mettere della polverina nel tè di Bellita e gli consegna la bustina. Ursula continua a tormentare Genoveva e arriva a insinuare che il padre del bambino che porta in grembo, sia il finto Santiago e non Felipe.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.