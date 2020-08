Una Vita Anticipazioni dal 3 all'8 agosto 2020: un Sequestro e un Suicidio, Acacias Trema!

Anticipazioni TV

Trame e Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da lunedì 3 a sabato 8 agosto 2020. Scopri le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5.

Trame di Una Vita per la settimana dal 3 all'8 agosto 2020

Puntata in onda Lunedì 3 agosto 2020

Genoveva e Alfredo manipolano in modo subdolo Rosina e Liberto per spingerli ad investire nella Banca Americana. Ramon, dopo un regalo sbagliato fatto a Milagros, cerca di recuperare, purtroppo senza fortuna. Finisce infatti per provocare una reazione allergica alla povera bambina. Quando Carmen scopre dell’arrivo di Milagros, si infuria con il compagno che l'ha tenuta all'oscuro. Ursula intanto, non permette a Felipe di vedere Augustina e non rivela alla domestica della visita. La storia tra Cinta ed Emilio è già giunta al capolinea e i due ragazzi sembrano davvero provati

Puntata in onda Martedì 4 agosto 2020

I coniugi Bryce organizzano un rinfresco per convincere i vicini a investire nella Banca Americana. Ramon e Felipe nutrono sei dubbi sull'affare. Carmen aiuta Ramon a farsi perdonare da sua figlia e a conquistare l'affetto e la fiducia della ragazzina. Agustina, gravemente malata, viene accudita da Ursula, ma la Dicenta nasconde cattive intenzioni...

Puntata in onda Mercoledì 5 agosto 2020

Grazie a Carmen, Ramon e Milagros iniziano a creare un rapporto e il Palacios finalmente si riconcilia con la domestica. Cesareo rimprovera Servante perché abusa dell'aiuto di Marcelina e il portiere, pronto a difendersi, si fa tornare la voce. Emilio scopre di dover lasciare Acacias all’improvviso. Cinta nel frattempo, insiste per seguire i genitori in Argentina, insospettendo Bellita, decisa a scoprire cosa nasconde.

Episodio in onda Giovedì 6 agosto 2020

Genoveva, nel tentativo di distogliere l'attenzione di Ramon dalla truffa orchestrata con Alfredo, rapisce Milagros. La scomparsa di Milagros preoccupa tutti, ma fortunatamente il sequestro dura poco, giusto il tempo di sostituire la vera relazione sulla Banca Americana con una più favorevole. Bellita cancella il viaggio in Argentina quando capisce che la figlia ha bisogno di lei. Ramon invita Carmen a una cena di famiglia per farla sentire finalmente parte di essa.

Episodio in onda Venerdì 7 agosto 2020

Agustina, gravemente malata, confessa a Fabiana di non voler più vivere. Poco dopo tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra. Agustina non è morta, ma le sue condizioni sono gravissime ed urge un intervento. Ursula e Genoveva intanto, festeggiano la riuscita del piano, attraverso un flashback infatti scopriamo che Augustina e solo la loro prima vittima. José è furioso con Bellita, ma rassicura il marito di essere riuscita a prendere tempo con gli impresari argentini.

Puntata in onda Sabato 8 agosto 2020

Cinta confessa finalmente alla madre il motivo della sua tristezza. Bellita, offesa dopo avere saputo cosa pensa Felicia di lei, è pronta a vendicarsi. Organizza infatti dei corsi di ballo tenuti dalla Dama del mistero per sottrarre clientela ai pomeriggi danzanti del ristorante. In questa occasione favorisce la conoscenza tra la ragazza e il bel Rafael.

Puntata in onda Sabato 8 agosto 2020 in Prima Serata su Rete 4

Agustina deve essere operata perché rischia di perdere un braccio. Le possibilità che si salvi sono molto remote. L'intervento per fortuna riesce e Agustina riprende i sensi, anche se è ancora molto debole. Milagros riparte per Parigi. Ignorando l’invito di Ramon alla prudenza, Liberto conferma ad Alfredo il suo investimento nella Banca Americana. Per convincere tutti i vicini di Acacias a partecipare all’affare della Banca Americana, Alfredo propone loro di formare un gruppo di investitori, tutti accettano, tranne Felipe e Ramon. Bellita impegna un paio di orecchini per permettere a Cinta di partecipare al pranzo degli investitori con Rafael. Vistosi negare il prestito da suo padre per l'affare della Banca Americana, Antonito vende il brevetto delle macchine per il caffè.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.