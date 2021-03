Una Vita Anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile 2021: Maite e Camino sul punto di baciarsi!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 29 marzo al 3 aprile 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 29 marzo al 3 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 29 marzo 2021

Dopo il rimprovero di Fabiana, Servante invita Rosina al suo salotto letterario. Arantxa decide di accettare il corteggiamento di Cesareo.

Puntata in onda Martedì 30 marzo 2021

Santiago dice a Marcia di aver litigato con un garzone al mercato. Cesareo gli intima di stare alla larga da "Il Guanto", e Santiago reagisce in malo modo. Intanto Maite e Camino, durante una lezione, sono sempre più vicine, ma l'insegnante si tira indietro prima di baciare la donna.

Puntata in onda Mercoledì 31 marzo 2021

Mentre i domestici non sembrano apprezzare il salone letterario di Rosina, Felipe si confida con Liberto, rivelandogli i suoi dubbi su Genoveva. Intanto Ursula, ormai fuori di testa, entra di soppiatto in casa della Salmeron per rubarle un quadro.

Puntata in onda Giovedì 1° aprile 2021

Mentre Bellita continua a trascurare il marito per occuparsi di Margarita, Maite e Camino sono sempre più vicine. La pittrice mostra alla sua allieva un quadro di nudo femminile un po' imbarazzante, ma che affascina la Pasamar. Genoveva invita Felipe a trascorrere la notte da lei intimorita dalla presenza nel quartiere di Cristobal e Ursula. Intanto iniziano a circolare voci sulla relazione tra Arantxa e Cesáreo.

Puntata in onda Venerdì 2 aprile 2021

Genoveva è preoccupata, Ursula minaccia di diffondere compromettenti informazioni sul suo conto. Nel frattempo la Salmeron riceve un inaspettato invito da parte del Ministero della guerra. José, intanto, è sempre più infastidito dalle attenzioni di Bellita verso Margarita, che spingono la donna a trascurare sia lui che Cinta. Arantxa e Cesareo faticano a tenere nascosta la loro attrazione.

Episodio in onda Sabato 3 aprile 2021

Rosina e Felicia sono gelose delle attenzioni rivolte a Maite, la cui attrazione - ricambiata - per Camino, cresce a dismisura. Cesareo decide di confessare a Marcia del losco giro di bische clandestine frequentato da Santiago. La donna inizia così ad indagare e, rovistando tra le cose del marito, trova una busta piena di denaro. Sebbene cerchi di nascondere la scoperta, Santiago si accorge che ha frugato tra i suoi effetti personali. L'uomo decide allora di rivelarle da dove vengono i soldi, promettendole che d'ora in avanti si terrà lontano dal gioco d'azzardo. Intanto Cinta viene scoperta da Arantaxa mentre è in intimità con Emilio.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.