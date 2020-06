Una Vita Anticipazioni dal 29 giugno al 4 luglio 2020: Due brutali assassinii sconvolgono Acacias!

Anticipazioni TV

Trame e Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da lunedì 29 giugno al 4 luglio 2020. Scopri le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5.

Ecco le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 29 giugno al 4 luglio 2020 su Canale 5.

Trame di Una Vita per la settimana dal 29 giugno al 4 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 29 giugno 2020

Samuel è disperato, deve fuggire al più presto da Acacias, una lettera di Marlen ha infatti confermato l'arrivo di Cristobal ad Acacias. L'Alday chiede un prestito a Felipe e Lucia, ma i due si rifiutano di concederglielo. Nel frattempo Ramon prega Servante di far recapitare una lettera a Felipe.

Puntata in onda Martedì 30 giugno 2020

Lucia è disperata: se Telmo lascerà davvero Acacias, Mateo, dopo la sua morte, rischierà di rimanere per sempre con Eduardo. Ursula cerca di rassicurare la sua Signora e le promette di aiutarla costi quel che costi. E infatti, nel giro di poche ore, Lucia apprende della tragica dipartita di Eduardo causata da un improvviso malore. Nessuno immagina che dietro possa esserci proprio lo zampino della Dicenta...

Puntata in onda Mercoledì 1 luglio 2020

Approfittando del funerale di Eduardo, Samuel si introduce nella bottega di Lolita e ruba il denaro raccolto dai vicini per una donazione ad un Ente Benefico, qualcuno però lo sorprende con le mani nel sacco. Susana infatti, lo vede trafugare il bottino e corre ad avvisare gli amici che compatti, marciano verso Acacias 38, pronti ad acchiappare il ladruncolo.

Episodio in onda Giovedì 2 luglio 2020

Samuel e Genoveva sono circondati, l'Alday è costretto ad appiccare un incendio per aprirsi una via di fuga. Purtroppo appena arrivati in strada, i due, si trovano faccia a faccia con Cristobal che spara a Genoveva. Ad avere la peggio è Samuel che, nel tentativo di fare da scudo con il suo corpo, viene ucciso!

Episodio in onda Venerdì 3 luglio 2020

I vicini di Acacias sono sconvolti e pentiti per aver fermato la fuga dei coniugi Alday, ma Genoveva non è pronta a perdonare. Dopo aver testimoniato, si chiude in casa con il corpo del marito e nega ai vicini la possibilità di vedere la salma.

Puntata in onda Sabato 4 luglio 2020 in Prima Serata su Rete 4

Il dottor Echevarria spiega a Telmo e Ursula che Lucia sta per morire. Intanto di ritorno dal cimitero, dove ha assistito da sola alla sepoltura di Samuel, Genoveva furiosa giura vendetta all'intera Acacias, stringendo tra le mani la foto del marito.

