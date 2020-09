Una Vita Anticipazioni dal 28 settembre al 3 ottobre 2020: Felipe e Genoveva, Ramon mette in guardia l'amico!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e il Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 28 settembre al 3 ottobre 2020. Ecco le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5, nella settimana a cavallo tra settembre e ottobre.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 28 settembre al 3 ottobre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al sabato alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 28 settembre al 3 ottobre 2020

Puntata in onda Lunedì 28 settembre 2020

Liberto viene assolto dalle accuse a suo carico. Alfredo nel frattempo, sempre più diffidente nei confronti di Genoveva e convinto che la moglie stia tramando alle sue spalle, convoca Marcia e la minaccia.

Puntata in onda Martedì 29 settembre 2020

Rosina respinge con gentilezza le avances del vecchio amico Ignacio, la Rubio non si sente pronta ad affrontare una nuova relazione, anzi, ha deciso di partire. Comunica infatti a Liberto di voler raggiungere la figlia in Portogallo e di lasciare Acacias per sempre.

Puntata in onda Mercoledì 30 settembre 2020

Rosina è determinata a partire per il Portogallo, nonostante i tentativi di Susana e Liberto di dissuaderla, vuole raggiungere Leonor e buttarsi alle spalle la dolorosa storia d'amore con il Seller.

Puntata in onda Giovedì 1 ottobre 2020

Ramon informa Felipe di averlo visto uscire da un hotel con Genoveva e lo mette in guardia, ma l’avvocato gli chiede di avere fiducia in lui. L'Alvarez Hermoso ha un piano o si è realmente invaghito del nemico?

Puntata in onda Venerdì 2 ottobre 2020

Ramon propone a Carmen di riprendere in mano i loro progetti matrimoniali, dopo tante traversie il Palacios è deciso a sposare l'Ex domestica. Liberto chiede a Felicia di convincere Rosina a restare ad Acacias.

Puntata in onda Sabato 3 ottobre 2020

Attraverso un flashback scopriamo la verità sul passato di Camino: anni prima, la ragazza ha subito violenza da Federico, figlio del proprietario della tenuta Valdeza. Quando Emilio sembra ormai rassegnato al matrimonio con la figlia di Ledesma, Cinta gli offre il suo aiuto per rompere il fidanzamento.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.