Una Vita Anticipazioni dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021: Felipe vende i gioielli di Celia per salvare Marcia!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021su Canale 5. Ricordiamo che nelle giornate di giovedì 31 dicembre 2020 e venerdì 1° gennaio 2020 la Soap non andrà in onda. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 28 dicembre 2020

Carmen decide di fare il rito cabrahighese della verticale in strada. Finalmente i Palacios riescono a superare tutte le divergenze che hanno turbato la serenità familiare negli ultimi mesi.

Puntata in onda Martedì 29 dicembre 2020

Felipe chiede ad Andrade il prezzo di Marcia e inizia a cercare disperatamente denaro. Purtroppo trovare la somma richiesta è più difficile del previsto e l'avvocato riflette seriamente sull'impegnare alcuni gioielli di Celia.

Puntata in onda Mercoledì 30 dicembre 2020

Dopo aver scoperto con grande disappunto che Mauro è ancora un poliziotto e per giunta collabora con Mendez, Felipe decide di liberare da solo Marcia. Rosina spinge Susana a distrarsi partecipando a un corso di disegno. Cinta sospetta che Emilio le stia nascondendo qualcosa, ignara del vero progetto del ragazzo: chiederla in sposa. Intanto Andrade riceve una misteriosa telefonata da parte di una donna che sembrerebbe avere succose informazioni per lui.

Puntata in onda Sabato 2 gennaio 2021

Felipe, stanco di aspettare che Mauro e la polizia diano il via all’operazione per liberare Marcia e le altre ragazze dalle grinfie di Andrade, si reca dall'uomo per offrirgli una somma in denaro che possa mettere fine all'incubo. Ma il compenso supera di gran lunga quanto immaginato dall'avvocato, che si ritrova costretto a chiedere un prestito a Ramon e a Genoveva. Nel frattempo Emilio ufficializza il suo fidanzamento con Cinta. Susana, grazie al corso di disegno, sembra molto sollevata e felice.

