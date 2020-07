Una Vita Anticipazioni dal 27 luglio al 1° agosto 2020: Genoveva avvelena Marlene!

Anticipazioni TV

Trame e Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da lunedì 27 luglio al 1 agosto 2020. Scopri le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5.

Trame di Una Vita per la settimana dal 27 luglio al 1° agosto 2020

Puntata in onda Lunedì 27 luglio 2020

Bellita e Josè dovranno anticipare la partenza per l'Argentina, ma Cinta ha ottenuto il permesso per restare ad Acacias. Approfittando della partenza dei suoi genitori, la ragazza propone a Emilio di rendere pubblico il loro amore.

Puntata in onda Martedì 28 luglio 2020

Marlene, vecchia amica di Genoveva, giunta ad Acacias, tenta di convincere la Salmeron ad eliminare Alfredo. Dalla conversazione tra le due donne si evince che la nuova arrivata ha un conto in sospeso con l'anziano marito di Genoveva. Intanto Marcelina incalza Servante perché risolva il problema della sua allergia.

Puntata in onda Mercoledì 29 luglio 2020

Ramon porta Carmen a fare compere e la donna ci resta male quando si accorge che uno degli abiti che lui ha scelto è identico ad un abito che aveva Trini. La Domestica teme infatti che il Palacios stia tentando di farla somigliare alla defunta moglie.

Episodio in onda Giovedì 30 luglio 2020

Dopo aver rifiutato di allearsi con Marlene, Genoveva resta sconvolta quando, a casa, trova Cristobal intento a conversare con Alfredo. Il Bryce sembra aver scoperto che Genoveva sta nascondendo Marlene e vuole spaventarla. Cristobal è qui per la sua amica, non per lei, rassicura Alfredo. Ma cosa le accadrebbe se l’uomo dovesse sospettare una complotto alle sue spalle?

Episodio in onda Venerdì 31 luglio 2020

Ramon chiede a Carmen di essere più disinvolta in pubblico, ma lei teme il paragone con Trini ed è sempre più convinta che il fidanzato voglia trasformarla nella copia della defunta moglie. Questa situazione provoca grande insicurezza nella donna che si sente ancora più a disagio nel mondo del Palacios.

Puntata in onda Sabato 1 agosto 2020

Servante decide di non rivolgere più la parola a Marcelina, Jacinto e Casilda, che l’avevano ingiustamente accusato di essere il responsabile dell’allergia di Marcelina.

Puntata in onda Sabato 1 agosto 2020 in Prima Serata su Rete 4

Ramon organizza una merenda con le vicine per aiutare Carmen a integrarsi, ma il risultato non è quello sperato, Carmen infatti sbotta dicendogli di aver compreso le sue intenzioni: trasformarla in una copia di Trini. Camino supera la paura e balla con Cesareo al pomeriggio danzante. Felicia intanto sorprende gli Cinta ed Emilio mentre si baciano per strada. Agustina viene a sapere dal medico che sta per morire e si confida con Ursula, pregandola però di non dire nulla. Genoveva decide di pagare Marlene per farsi consegnare delle prove compromettenti sul conto di Alfredo: foto che lo ritraggono in atteggiamenti equivoci con il fratello di Marlene. Quando però le donne si incontrano per lo scambio, Genoveva avvelena l'amica. A causa di un ritardo nella consegna di una lettera da parte di Maria Luisa, Ramon scopre all’ultimo momento che Milagros è in arrivo ad Acacias per le vacanze ed in ansia...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.