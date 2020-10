Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 26 al 31 ottobre 2020. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 26 ottobre all'1 novembre su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 26 ottobre all'1 novembre 2020

Puntata in onda Lunedì 26 ottobre 2020

Felipe continua a respingere Genoveva, e lei, distrutta dal dolore, ordina a Ursula di chiamare i suoi avvocati. Ursula intima a Marcia di lasciare Acacias per sempre.

Puntata in onda Martedì 27 ottobre 2020

Marcia rivela a Felipe del suo difficile passato. L'avvocato, dopo aver ascoltato la lunga sofferta storia della giovane, furioso, intima all'arcigna governante di lasciare in pace Marcia o la denuncerà per schiavismo.

Puntata in onda Mercoledì 28 ottobre 2020

Ramon e Carmen convincono da una riluttante Fabiana ad organizzare il loro rinfresco nuziale alla pensione, così da poter finanziare, col denaro guadagnato, i lavori di riparazione dell'albergo.

Puntata in onda Giovedì 29 ottobre 2020

Fortunatamente il malore di Lolita si rivela una semplice indigestione, i Palacios sono più tranquilli, ma la ragazza prega Carmen e Ramon si rimanere a vivere con lei. Genoveva, prima di lasciare Acacias, saluta Lolita, poi chiede perdono a Rosina e chiede a Marcia di badare a Felipe per suo conto.

Puntata in onda Venerdì 30 ottobre 2020

Ramon acconsente a restare a vivere in casa con Lolita e Antoñito. Ledesma, rientrato con Angelines da Avila, inizia a fare delle inaspettate avance a Felicia. Emilio chiede l'aiuto di Antoñito per trovare un uomo per Angelines, propone infatti all'amico di presentarle alcuni giovani scapoli, ma la ragazza sembra difficile di gusti.

Puntata in onda Sabato 31 ottobre 2020

La notizia della partenza di Genoveva crea ansia tra gli abitanti di Acacias che iniziano a temere che la donna possa sparire prima di aver rimborsato il denaro promesso agli investitori falliti della Banca Americana. Susana è infatti andata a farle visita prima che partisse e Genoveva l'aveva rassicurata.

Puntata in onda Domenica 1 novembre 2020

Dopo le crudeli allusioni sulla pericolosità di Marcia al cospetto di Susana e Rosina, Ursula annuncia anche lei di essere pronta a lasciare Acacias. Prima però la mette in guardia: potrebbe tornare da un momento e fargliela pagare.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.