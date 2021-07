Una Vita Anticipazioni dal 26 luglio 2021 all'1 agosto: Camino sposa Ildefonso per dimenticare Maite!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 26 luglio all'1 agosto 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 26 luglio all'1 agosto 2021

Puntata in onda Lunedì 26 luglio 2021

Moncho sembra guarito, ma i dottori consigliano di portarlo in ospedale per un controllo. Le condizioni di Gloria in ospedale non sono più critiche.

Puntata in onda Martedì 27 luglio 2021

Il quartiere si accinge ad assistere al funerale di Marcia. Casilda si prodiga in un discorso per omaggiare la sua amica defunta, fuori dalla chiesa.

Puntata in onda Mercoledì 28 luglio 2021

Camino si è chiusa in un mutismo di protesta e non vuole saperne di rompere il suo silenzio. Emilio confida a Cinta il desiderio di sposarla al più presto e di andare a Buenos Aires.

Puntata in onda Giovedì 29 luglio 2021

Agustina saluta tutti prima di lasciare per sempre Acacias per stare accanto a Gloria. Camino si ostina a non parlare, ma poi ha un crollo emotivo.

Puntata in onda Venerdì 30 luglio 2021

José fa un ultimo tentativo con Bellita, lanciandole un ultimatum, ma la strategia gli si ritorce contro: Bellita gli dice definitivamente addio, dichiarandosi incapace di perdonarlo.

Puntata in onda Sabato 31 luglio 2021

Cinta invita Camino a cambiare il suo atteggiamento che sta condizionando anche il matrimonio fra lei ed Emilio, e lei accetta la proposta di Ildefonso.

Puntata in onda Sabato 31 luglio 2021 in Prima Serata su Rete 4

Mendez riferisce a Felipe come procedono le indagini sull'omicidio di Marcia e gli confida che fra i sospettati c'è anche Genoveva. Felipe è fuori di sé. Felipe incalza Genoveva e l'accusa apertamente di essere implicata con Santiago nell'omicidio di Marcia. Lolita vuole rimandare a data da destinarsi il battesimo di Moncho.

Puntata in onda Domenica 1° agosto 2021

Replica della Puntata di Sabato 31 luglio andata in onda in Prima Serata su Rete 4

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.