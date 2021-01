Una Vita Anticipazioni dal 25 al 31 gennaio 2021: Cinta delusa da Carchano, il Regista nasconde qualcosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 25 al 31 gennaio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 25 al 31 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 25 gennaio 2021

Santiago invita gli abitanti del quartiere alla pensione di Fabiana per informarli sulla sua relazione con Marcia e per chiedere loro di non giudicarla male.

Puntata in onda Martedì 26 gennaio 2021

Cinta inizia a girare la pellicola, ma non capisce alcune scelte di Carchano. Anche Camino nota qualcosa di strano, ma decide di fidarsi del regista.

Puntata in onda Mercoledì 27 gennaio 2021

Genoveva confessa a Liberto di avere aiutato segretamente Santiago a trovare un lavoro, affinché possa allontanarsi presto da Acacias. Ursula sospetta della Salmeron.

Puntata in onda Giovedì 28 gennaio 2021

Santiago decide di offrire il suo aiuto a Felipe per contrastare i trafficanti di donne, ma l'Alvarez-Hermoso rifiuta poiché ancora innamorato di Marcia. Nel frattempo Armando confessa a Susana di essere divorziato.

Puntata in onda Venerdì 29 gennaio 2021

Felipe scopre che Marcia è ancora innamorata di lui e che si tiene ben distante da Santiago. L’Alvarez-Hermoso decide allora di confessare alla donna i suoi sentimenti.

Puntata in onda Domenica 31 gennaio 2021

Cinta è delusa dal cinematografo perché non comprende il suo ruolo. Infatti Carchano le impedisce di farle leggere il copione. Armando spiega a Susana i motivi del suo divorzio. Rosina lo invita a dichiararsi a Susana e poco dopo scopre che l'ex diplomatico ha prenotato una cena romantica per loro due.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.