Una Vita Anticipazioni dal 24 al 29 maggio 2021: Marcia arrestata per l'omicidio di Ursula!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 24 al 29 maggio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 24 al 29 maggio 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 24 al 29 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 24 maggio 2021

Il commissario Mendez si presenta a casa di Genoveva per porle delle domande su Ursula. Marcia chiede a Santiago un favore che riguarda Felipe. Con grande sorpresa Camino, scopre che Ildefonso condivide con lei ideali progressisti.

Puntata in onda Martedì 25 maggio 2021

Dopo che Margarita ha confessato il tentativo di avvelenamento, lei e Alfonso sono in attesa della sentenza. Mendez avverte José Miguel di quanto avvenuto, ma Bellita carpisce strascichi della conversazione tra i due ed esige delle spiegazioni. Nel frattempo, Liberto cerca di impedire che Rosina veda i quadri di Maite prima dell’inaugurazione, mentre Cinta è felice che le critiche sui giornali elogino la sua performance.

Puntata in onda Mercoledì 26 maggio 2021

Davanti alle sue insistenze, José capitola e dice a Bellita la verità su Margarita, provocandole un forte stress emotivo e fisico. Intanto, mentre Maite è sempre più gelosa della vicinanza di Camino e Ildefonso, Servante scopre che il suo cognome ha origini nobili solo dopo aver speso una fortuna per dei biglietti da visita col suo nuovo nome.

Puntata in onda Giovedì 27 maggio 2021

Dopo l'estremo saluto a Ursula in chiesa, si tiene un piccolo brindisi per commemorare la defunta e per salutare Marcia e Santiago, in procinto di partire per Cuba. Improvvisamente, mentre i due sono sul punto di salutare i loro amici, arriva Mendez che sconvolge tutti arrestando Marcia per l'omicidio di Ursula!

Puntata in onda Venerdì 28 maggio 2021

Santiago corre da Genoveva per ottenere spiegazioni sull'arresto di Marcia. Intanto Felipe, scoperto quanto accaduto, si offre di difendere l'ex fidanzata e Santiago accetta. Camino e Maite dopo un confronto chiarificatore si abbracciano teneramente, Liberto le sorprende. Un forestiero di nome Julio è arrivato nel quartiere e sta facendo domande sui Dominguez.

Puntata in onda Sabato 29 maggio 2021

Santiago è pronto a prendersi la colpa dell'omicidio di Ursula pur di far scagionare Marcia, ma Mendez sembra avere nuove prove contro di lei. Intanto, Liberto indaga sul rapporto tra Maite e Camino facendo domande a Lolita e Carmen. Genoveva chiede a Velasco di essere il legale di Marcia, ma quando Felipe lo scopre si infuria, la Salmeron però, gli intima di lasciar perdere il caso.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.