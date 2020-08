Una Vita Anticipazioni dal 24 al 29 agosto 2020: Alfredo fa arrestare Liberto

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e il Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da lunedì 24 a sabato 29 agosto 2020. Ecco le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5, nell'ultima settimana di agosto.

Ecco le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 24 al 29 agosto 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al sabato alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 24 al 29 agosto 2020

Puntata in onda Lunedì 24 agosto 2020

Spinta in casa da Ursula, Casilda sorprende Liberto e Genoveva mentre stanno per fare l'amore. La domestica fugge via sconvolta e il Seler tenta di fermarla. Purtroppo per lui Rosina sopraggiunge proprio in quel momento e furiosa, lascia il marito e giura di chiedere il divorzio. Liberto è pentito del suo tradimento e cercherà ogni modo per riconquistare sua moglie mentre la Salmeron è riuscita nel suo piano di approfittarsi della crisi tra i due coniugi. Rafael intanto comunica a Cinta che partiranno molto presto in tournée e la ragazza, felice ed entusiasta, dà un bacio al musicista.

Leggi anche Una Vita Anticipazioni: Liberto tradisce Rosina

Puntata in onda Martedì 25 agosto 2020

Antoñito ha visto il bacio tra Cinta e Rafael e lo comunica a Emilio che - capito di non avere più speranze con la ragazza - rinuncia per sempre all'amore della Dominguez. Da parte sua Cinta sembra però non essere per nulla convinta dei suoi sentimenti per il musicista nonostante stia per annunciare non solo la sua partenza ma anche il loro fidanzamento. Ramon continua le sue indagini su Alfredo, convinto che il Bryce sia un lestofante.

Puntata in onda Mercoledì 26 agosto 2020

Ramon è sempre più convinto che Alfredo abbia truffato tutti e cerca l’appoggio di Felipe per incastrare l'uomo e denunciarlo alla polizia. Susana parla con Rosina di Liberto e cerca di spronare la Hidalgo a dare un'opportunità a suo marito. Genoveva si procura delle ferite da sola e afferma che a fargliele è stato Alfredo, furioso per il suo tradimento con Liberto. La Salmeron riesce a portare dalla sua parte Lolita che, sconvolta dalla notizia e intenerita, va a trovare la donna contro il parere di Antoñito. Felipe ha brutte notizie per i Palacios: gli archivi del Banco Americano sono andati distrutti in un incendio. Cinta e Rafael informano i Dominguez della loro tournée.

Puntata in onda Giovedì 27 agosto 2020

Felipe ha informato i Palacios che gli archivi del Banco Americano sono andati distrutti in un incendio. Alfredo irrompe da Susanna con una notizia bomba: ha denunciato Liberto con l'accusa di aver picchiato Genoveva. Successivamente il Bryce affronta Ramon e lo minaccia apertamente intimandogli di smettere di indagare su di lui. Cinta e Rafael chiedono ai Dominguez il permesso di partire per la tournée ma Bellita è sconvolta dalla notizia del fidanzamento e chiede alla figlia del tempo per riflettere. Alla fine l'ex ballerina acconsente a lasciare che la sua bambina spicchi il volo ma con lei dovrà andare Arantxa.

Puntata in onda Venerdì 28 agosto 2020

Bellita vuole organizzare una festa al Nuovo Secolo per celebrare la novità della tournée di Cinta e Rafael. Durante il pranzo, Rafael comunica che la partenza è stata anticipata, lasciando sconvolti sia Emilio che Cinta. Cesareo, dopo aver sentito Camino nominare nel sonno un certo Valdeza, continua a chiedere informazioni. Durante le sue ricerche fa caso a una foto su un giornale dove appare il nome “Tenuta Valdeza”. Il domestico capisce che Valdeza non è una persona ma un luogo.

Puntata in onda Sabato 29 agosto 2020

Ramon pensa a un nuovo piano: smaschererà il Bryce grazie a un giornalista. Felipe intanto dà lezioni di lingua spagnola a Marcia, la sua nuova domestica. Tra i due sembra esserci grande intesa. Susana era riuscita a convincere Rosina a parlare con suo marito ma le cose sono andate diversamente. Liberto è stato arrestato sotto gli occhi stupiti di Rosina e né Felipe né Susana sono riusciti a impedirlo. Per fortuna Il Seler è riuscito a liberarsi grazie all'aiuto del suo amico avvocato e corre dalla moglie per chiederle perdono e un'altra opportunità. L'Hidaldo gli annuncia che il loro matrimonio è finito. Tra Alfredo e Ramon è ormai guerra aperta!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.