Una Vita Anticipazioni dal 23 al 29 agosto 2021: Genoveva vuole vendetta! Felipe pagherà per aver ucciso suo figlio

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 23 al 29 agosto 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 23 al 29 agosto 2021

Puntata in onda Lunedì 23 agosto 2021

Mentre le signore del quartiere organizzano una preghiera collettiva per propiziare la pronta guarigione di Genoveva, Felipe è tormentato dai sensi di colpa.

Puntata in onda Martedì 24 agosto 2021

Felipe apprende che Genoveva ha perso il bambino e finisce in preda allo sconforto. Alodia confida a Jose che Bellita si rifiuta di partire per l'America.

Puntata in onda Mercoledì 25 agosto 2021

Ramon sogna di tenere il suo primo comizio con grande apprezzamento da parte di tutti. Nel quartiere arriva un giovanotto vestito da berbero che cerca Casilda.

Puntata in onda Giovedì 26 agosto 2021

Casilda si copre il capo e il volto nel tentativo di sottrarsi alle avances di un berbero di nome Izam conosciuto durante il viaggio in Marocco, e che si è invaghito di lei.

Puntata in onda Venerdì 27 agosto 2021

Quando Genoveva scopre la verità e si rende conto di aver perso il bambino, contatta Velasco e gli chiede di aiutarla a compiere la sua vendetta.

Puntata in onda Sabato 28 agosto 2021

Genoveva si allea con Velasco per distruggere Felipe e litiga con le signore del quartiere, venute a farle visita in ospedale, accusandole di essere delle pettegole.

Puntata in onda Sabato 28 agosto 2021, in Prima Serata su Rete4

Il Principe berbero Izem si presenta a casa di Rosina e Liberto per chiedere la mano di Casilda. Sentendosi in colpa per la morte del figlio, Felipe si ubriaca. Ramon ha deciso di candidarsi alle elezioni e gli amici gli promettono il proprio voto. Solo Rosina vuole impedire a Liberto di votare per lui. Laura, in lacrime, confessa a Genoveva che Felipe ha abusato di lei. L'avvocato nega tutto ma la moglie, inflessibile, lo caccia di casa.

Puntata in onda Domenica 29 agosto 2021, replica di Sabato 28

La Puntata di Domenica è in replica: il Principe berbero Izem si presenta a casa di Rosina e Liberto per chiedere la mano di Casilda. Sentendosi in colpa per la morte del figlio, Felipe si ubriaca. Ramon ha deciso di candidarsi alle elezioni e gli amici gli promettono il proprio voto. Solo Rosina vuole impedire a Liberto di votare per lui.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.