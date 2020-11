Una Vita Anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2020: Felipe e Mauro scoprono che Marcia è stata Rapita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 23 al 27 novembre 2020. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 23 al 27 novembre 2020

Puntata in onda Lunedì 23 novembre 2020

Jacinto accampa scuse puerili per evitare di allenarsi con Arantxa. Felipe incontra Ursula per strada e le domanda con modi minacciosi che ne sia stato di Marcia.

Puntata in onda Martedì 24 novembre 2020

I Palacios celebrano il rito di purificazione della casa secondo le usanze di Cabrahigo. Carmen continua a sopportare le provocazioni di Lolita.

Puntata in onda Mercoledì 25 novembre 2020

Felipe inizia a pensare che Marcia l’abbia davvero abbandonato. Ledesma e Felicia passeggiano nel quartiere a braccetto, sotto gli occhi stupiti di tutti i vicini.

Puntata in onda Giovedì 26 novembre 2020

Ramon resta molto deluso quando scopre che Carmen non aspetta un bambino come sospettato. La donna, intanto, è ai ferri corti con Lolita.

Puntata in onda Venerdì 27 novembre 2020

Felipe riceve un telegramma di Tano in cui il ragazzo si scusa dicendo di non poter andare a trovarlo e gli rimborsa il costo del biglietto del treno spedito da Marcia: Felipe e Mauro comprendono così che la ragazza non è allontanata volontariamente.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.