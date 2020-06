Una Vita Anticipazioni dal 22 al 27 giugno 2020: Fulgencia rivela a Felipe la verità su Celia!

Anticipazioni TV

Trame e Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da lunedì 22 a sabato 27 giugno 2020.

Ecco le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 22 al 27 giugno 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la quarta settimana di giugno dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato in prima serata su Rete 4.

Trame di Una Vita per la settimana dal 22 al 27 giugno 2020

Puntata in onda Lunedì 22 giugno 2020

Il commissario Mendez si presenta a casa Alday per chiedere a Genoveva informazioni sul suo passato. Ramon nel frattempo, testimone del inevitabile declino di Felipe, decide che è arrivato il momento di raccontargli tutta la verità su Celia. Il Palacios spera di ottenere così il suo perdono e ricucire il rapporto con il vecchio amico in modo da potergli dare una mano.

Puntata in onda Martedì 23 giugno 2020

Ramon racconta a Felipe tutta la verità sulla morte di Celia: è caduta accidentalmente dal balcone mentre cercava di portare via Milagros. Purtroppo il buon Felipe non riesce a credere che sua moglie possa aver tentato di fare del male a Milagros, ne che l'abbia fatto a Trini. A Roman toccherà trovare un testimone...

Puntata in onda Mercoledì 24 giugno 2020

Ursula consegna una lettera di Lucia a Telmo mentre sono in viaggio con Mateo, a quel punto il sacerdote rinuncia a partire. Ursula torna quindi a casa con il piccolo, qui trova Lucia tra le grinfie di Eduardo. La giovane, impaurita dal violento marito, promette di rinunciare per sempre a Telmo. Nel frattempo Rosina è furiosa, ha infatti scoperto del prestito di Liberto a Samuel.

Episodio in onda Giovedì 25 giugno 2020

Genoveva riceve una lettera di Marlen, la donna la mette in guardia: Cristobal è già sulle sue tracce. Genoveva chiede a Samuel di lasciare con lei Acacias. Ramon torna nel quartiere accompagnato da Fulgencia, la vecchia balia di Milagros, e chiede a Felipe di ascoltarla. Fulgencia racconta della spaventosa scena a cui ha assistito anni prima e che l'ha spinta a fuggire da Acacias: Celia, fuori di senno, tentava di allattare Milagros!

Episodio in onda Venerdì 26 giugno 2020

Ramon è riuscito finalmente ad aprire gli occhi di Felipe, ma ricordare Trini l'ha spinto a riflettere sul suo rapporto con Carmen. A malincuore il Palacios comunica alla domestica che non vuole più frequentarla perché sente di fare un torto alla memoria della defunta moglie. Bellita intanto, scopre che nessun impresario teatrale vuole più ingaggiarla.

Puntata in onda Sabato 27 giugno 2020 in Prima Serata su Rete 4

Tutti gli abitanti della soffitta stanno partecipando ad una colletta per una raccolta Fondi in favore di un ente benefico e Casilda impegna un regalo di Martín per poter contribuire. intanto Samuel deciso a fuggire, chiede denaro a Carmen, Liberto, Antoñito, ma tutti glielo negano. Ramon organizza una messa per Trini e Celia. Telmo va da Lucia intenzionato a scoprire come sta, ma Eduardo rifiuta di fargliela vedere. Telmo allora, aggredisce l'uomo, ma Ursula si mette in mezzo impedendo all'ex sacerdote di macchiarsi le mani di sangue. La domestica prega Telmo di non farsi guidare dall'odio e il giovane comprende che è meglio per tutti se lascia per sempre Acacias. Scrive così una lettera di addio a Lucia...

