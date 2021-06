Una Vita Anticipazioni dal 21 al 26 giugno 2021: Felipe e Marcia, è di nuovo passione. A rischio le Nozze con Genoveva!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 21 al 26 giugno 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 21 al 26 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 21 giugno 2021

La tensione all'interno della famiglia Pasamar è ormai alle stelle: Camino è sempre più ribelle, e Felicia obbliga Emilio a sorvegliare la sorella, complicando ancora di più la situazione. Felipe ha dei dubbi su Genoveva e non è più convinto di sposarla. In preda alle incertezze, decide di parlarne con Marcia, i due, faccia a faccia, si rendono conto di provare ancora gli stessi intensi sentimenti di un tempo.

Puntata in onda Martedì 22 giugno 2021

Camino non è disposta a rinunciare all'amore per Maite. Felicia accusa Liberto di essere responsabile di quanto accaduto tra la pittrice e sua figlia. Intanto Felipe e Marcia si scambiano un bacio passionale, ma si tratta di un addio. Mendez coglie di sorpresa Genoveva e Santiago mentre discutono. Dopo aver interrogato l'uomo sull'assassinio di Ursula, si reca alla bottega per parlare anche con Marcia.

Puntata in onda Mercoledì 23 giugno 2021

Felipe confessa a Ramon i suoi dubbi su Genoveva. José chiede a Cinta di tenere occupata Bellita mentre lui accompagna Julio a fare un giro in città. Il Palacios sprona José Miguel ad accertarsi che Julio sia davvero chi dice di essere...

Puntata in onda Giovedì 24 giugno 2021

L'ultimo desiderio di Andrade prima di morire è parlare con Marcia. Santiago si oppone categoricamente, ma Marcia decide di incontrarlo. Liberto consiglia a Maite di lasciare Acacias e la pittrice riflette seriamente su questa possibilità. Coperto da Cinta, José invita Julio a casa per passare del tempo insieme.

Puntata in onda Venerdì 25 giugno 2021

Bellita inizia a sospettosa e Cinta si impegna per dissipare i suoi dubbi con mille bugie. Felicia e Camino sono ai ferri corti: la giovane Pasamar vuole rendere pubblico il suo amore per Maite. Ildefonso si reca al Nuovo Secolo per scusarsi con Camino e Felicia lo invita ad avere pazienza.

Puntata in onda Sabato 26 giugno 2021

Camino viene a sapere della partenza di Maite e la prega di darle del tempo per fare i bagagli e fuggire con lei. Più tardi però, la Pasamar è costretta a tornare all'atelier per avvertire la pittrice che la polizia sta venendo a predere! I Palacios si stanno preparando per le nozze di Felipe e Genoveva, quando Lolita entra in travaglio.

Puntata in onda Sabato 26 giugno 2021 in Prima Serata su Rete 4

Tutto è pronto per il grande giorno di Felipe e Genoveva, ma l'avvocato ha dei ripensamenti che lo spingono a riflettere sulla possibilità di annullare le nozze! Intanto Marcia si prepara per andare a trovare Andrade in prigione, ignorando le proteste di Santiago. Una volta raggiunto il suo ex aguzzino, la donna fa una scoperta sconvolgente!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.