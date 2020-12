Una Vita Anticipazioni dal 21 al 26 dicembre 2020: Felipe ritrova Marcia. E' la schiava prediletta di Andrade!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 21 al 26 dicembre 2020. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 21 al 26 dicembre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 21 al 26 dicembre 2020

Puntata in onda Lunedì 21 dicembre 2020

Andrade conduce Mauro e Felipe in un luogo segreto in cui tiene stipate la sue schiave, Mauro e Felipe potranno scegliere le ragazze che preferiscono, ai due è anche concesso di trascorrere del tempo con loro, di intrattenersi, di provarle proprio come se fossero "merce" prima di fare l'acquisto. E' il momento tanto atteso, l'avvocato riuscirà a ritrovare Marcia e a liberarla da suo aguzzino?

Puntata in onda Martedì 22 dicembre 2020

Felipe convince Andrade a mostrargli le sue ragazze di colore più belle, e ritrova finalmente Marcia, che Andrade riserva per i clienti speciali. L'avvocato è fuori di sé: emozionato, ma anche arrabbiato. Come andrà a finire? Credete davvero che l'Alvarez Hermoso porterà la farsa fino in fondo in attesa che sia la legge a fare giustizia, oppure pretenderà di farla pagare ad Andrade?

Puntata in onda Mercoledì 23 dicembre 2020

Emilio ha un piano, ha scoperto molte cose sul crudele ricattatore che per anni ha tenuto sotto scacco la sua famiglia e ora pretende di sposare sua madre. E' proprio grazie a queste informazioni. infatti, che il Pasamar cercherà di mandare a monte il matrimonio tra la madre e Ledesma e indurrà l'uomo a firmare un documento compromettente.

Puntata in onda sabato 26 dicembre 2020

Ramon si trasferisce con Carmen in un altro appartamento per evitare tensioni con suo figlio e Lolita, ma le due donne non sono d'accordo. Alla fine dei giochi, pare che proprio Carmen e Lolita, da cui è partito tutto, siano ora incapaci di separarsi. Sicuramente le poverine lo fanno per i loro mariti, padre e figlio ormai ai ferri corti. Si sentono in colpa!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.