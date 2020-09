Una Vita Anticipazioni dal 20 al 25 settembre 2020: Acacias sotto Shock, Camino non è muta!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e il Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 20 al 25 settembre 2020. Ecco le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5, nella quarta settimana di settembre.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 20 al 25 settembre 2020

Puntata in onda Domenica 20 settembre 2020

Camino ha visto il ladro dai capelli rossi minacciare Cesareo con un coltello in mano e senza accorgersene ha gridato per allertarlo del pericolo. Il Vigilante ha ottenuto la conferma sperata: Camino non è muta!

Puntata in onda Lunedì 21 settembre 2020

Ad Acacias si diffonde la voce che Camino è tornata a parlare, sono tutti stupiti, la famiglia aveva raccontato che la ragazza era muta fin dalla nascita e che la sua condizione era irreversibile. Susana nel frattempo, critica Rosina per la sua frequentazione con il suo vecchio amico Ignacio.

Puntata in onda Martedì 22 settembre 2020

L'attrazione tra Genoveva e Felipe è fortissima e, nonostante il coinvolgimento della donna negli sciagurati eventi che stanno travolgendo l'intera Acacias, l'avvocato non riesce a resisterle e cede alla passione. Le domestiche consegnano i soldi della lotteria a Susana e Felicia.

Puntata in onda Mercoledì 23 settembre 2020

Ledesma, arriva ad Acacias e fa visita a Emilio, con un atteggiamento intimidatorio. L'uomo ha un conto in sospeso con la famiglia Pasamar e sa bene come tenerla sotto scacco. Cosa nascondo dunque Felicia, Emilio e Camino?

Puntata in onda Giovedì 24 settembre 2020

Lolita confida a Fabiana di essere incinta, ma la invita a non rivelarlo a nessuno. Ignacio nel frattempo, confessa a Rosina di provare ancora dei profondi sentimenti nei suoi confronti. La Rubio però, non sembra ancora pronta a riaprire il suo cuore...

Puntata in onda Venerdì 25 settembre 2020

Liberto vede Rosina e Ignacio da lontano e decide di far sapere alla moglie che è contento se deciderà di rifarsi una vita. I domestici intanto, scoprono di essere stati vittime di un furto: il denaro della riffa è stato rubato!

