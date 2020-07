Una Vita Anticipazioni dal 20 al 25 luglio 2020: Ramon impazzisce!

Anticipazioni TV

Ecco le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 20 al 25 luglio su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la quarta settimana di luglio dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato in prima serata su Rete 4.

Trame di Una Vita per la settimana dal 20 al 25 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 20 luglio 2020

Felipe non si fida del nuovo arrivato, Alfredo, e inizia ad indagare sul rapporto tra Genoveva e il Bryce. Scopre così dell’esistenza di Cristobal e affronta la Salmeron. Dopo una notte trascorsa in cercare, dopo aver messo fuori gioco Victoriano, Emilio viene accolto da Cintia e dall'intero quartiere come un vero eroe.

Puntata in onda Martedì 21 luglio 2020

Antoñito è furioso con Ramon dopo aver scoperto della relazione con Carmen e lo incolpa si aver mandato a monte il suo piano per evitare l'arruolamento. Il reclutamento sembra ormai inevitabile, Antonito è disperato, e a complicare le cose è un nuovo scontro con Ramon. Al poverino, deciso a scongiurare la partenza, non resta che provare la strada del digiuno.

Puntata in onda Mercoledì 22 luglio 2020

Dopo aver scoperto del passato della donna, Felipe rivela a Liberto di avere dei sospetti su Genoveva e di temere che possano essere tutti in pericolo. Nel mirino dell'avvocato c'è anche il losco marito della Salmeron, Alfredo Bryce. L'uomo infatti, dopo essersi presentato come Direttore del Banco Americano, sta illudendo da giorni i nuovi "amici", proponendo consistenti investimenti che spaccia per proficui e sicuri.

Episodio in onda Giovedì 23 luglio 2020

José riceve un telegramma di Osvaldo da Buenos Aires che lo informa che i problemi economici sono tutt’altro che risolti. Emilio intanto organizza una nuova iniziativa al Nuovo Secolo: dei pomeriggi danzanti

Episodio in onda Venerdì 24 luglio 2020

Le vicine di Acacias chiedono perdono a Genoveva per il comportamento assunto il giorno della morte di Samuel. Alfredo intanto intima a Genoveva di rispettare la sua parte del patto. L'uomo non è altro che un truffatore intenzionato a mettere le mani sul denaro dei nuovi vicini, dal canto suo Genoveva vuole proprio questo: rovinare gli abitanti di Acacias.

Puntata in onda Sabato 25 luglio 2020

Carmen scopre per caso che l’ispettore dell’esercito sta andando ad arrestare Antonito e si precipita alla bottega per tentare di sventare la trappola. La domestica inscenerà una nuova farsa e Ramon sarò suo complice. Cinta convince i genitori a lasciarla partecipare al pomeriggio danzante organizzato da Emilio. Quando lui la riporta a casa, rimasti soli, i due si baciano.

Puntata in onda Sabato 25 luglio 2020 in Prima Serata su Rete 4

Antoñito riesce a evitare il servizio militare grazie alla sceneggiata messa su da Carmen e Ramon. Finalmente Antoñito, convinto da Lolita, accetta la relazione del padre e condivide l'idea di renderla pubblica. Marcelina ha superato l'avversione nei confronti della chiesa, nata in seguito ad un colpo alla testa, ma ora è diventata allergica ai fiori. Arantxa capisce che tra Cinta ed Emilio c’è qualcosa. José propone a Bellita di fare una tournée in Argentina, dove c'è il suo pubblico più affezionato. Insospettito dallo strano comportamento di Genoveva, Alfredo teme che la donna abbia ricevuto una visita da Marlen. Cinta resta ad Acacias e propone a Emilio di rendere pubblico il loro amore.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.