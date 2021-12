Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 20 al 24 dicembre 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 20 al 24 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 20 dicembre 2021

Genoveva decide di affrontare Ramon, convinta che sia parte del presunto complotto ai suoi danni, ma l'uomo nega decisamente.

Puntata in onda Martedì 21 dicembre 2021

Felipe affronta Genoveva una volta per tutte e le giura di non ricordare niente del suo passato. Ramon accompagna in banca Roberto per presentargli il direttore.

Puntata in onda Mercoledì 22 dicembre 2021

Marcos soddisfa la richiesta di Felicia e le racconta del legame passato con i Quesada. Bacigalupe rassicura Miguel e lo invita a non preoccuparsi di Aurelio.

Puntata in onda Giovedì 23 dicembre 2021

Antonito confida a Miguel di aver ricevuto dal congresso la proposta di presiedere un'importante commissione, ma confessa di non sapere se accettare.

Puntata in onda Venerdì 24 dicembre 2021

Miguel chiede conto ad Anabel dei commenti velenosi fatti da Natalia su di lei e sulla sua vita sentimentale, ma la ragazza nicchia e li attribuisce all'invidia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.