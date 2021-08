Una Vita Anticipazioni dal 2 all'8 agosto 2021: Cesareo dietro le sbarre. E' lui l'assassino di Marcia?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 2 all'8 agosto 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 2 all'8 agosto 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 2 all'8 agosto 2021

Puntata in onda Lunedì 2 agosto 2021

Felicia riunisce i vicini al Nuovo Secolo per annunciare il fidanzamento di Camino e Ildefonso, e che il matrimonio sarà celebrato insieme a quello di Cinta ed Emilio.

Puntata in onda Martedì 3 agosto 2021

José rivela a Bellita la relazione con Rocio da cui é nato Julio, e il ragazzo viene ufficialmente presentato in famiglia. Genoveva cerca di depistare le indagini.

Puntata in onda Mercoledì 4 agosto 2021

Mentre Cinta e Bellita discutono per i preparativi delle nozze, Camino rimane del tutto indifferente davanti al figurino del proprio abito.

Puntata in onda Giovedì 5 agosto 2021

Servante convince Fabiana a partecipare al concorso delle pensioni. Mendez, dopo avere indagato nel quartiere, arresta Cesareo per l'omicidio di Marcia.

Puntata in onda Venerdì 6 agosto 2021

Felicia é felice di aver ritrovato il suo vecchio amico Marcos ed é lusingata dai suoi complimenti. Ildefonso patisce sempre di più la freddezza di Camino.

Puntata in onda Sabato 7 agosto 2021

Lolita e Carmen, stanche dell'atteggiamento maschilista dei mariti, con uno stratagemma convincono Antonito ad occuparsi di Moncho.

Puntata serale in onda su Rete 4 Sabato 7 agosto 2021

Velasco riferisce a Genoveva che il caso per l'omicidio di Ursula è stato archiviato. Felicia trova un misterioso biglietto di Camino. Genoveva chiede a Laura referenze da parte della famiglia dove ha servito in precedenza. Felicia dice a Emilio che Camino se n'è andata e che non sa se tornerà.

Puntata in onda Domenica 8 agosto 2021

In onda la Replica della Puntata Serale del 7 agosto 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.