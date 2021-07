Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 19 al 24 luglio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 19 al 24 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 19 luglio 2021

Lolita vuole far bere a Moncho l'acqua della sorgente del montone blu, che lei crede essere miracolosa, ma Antonito e Ramon si oppongono con forza.

Puntata in onda Martedì 20 luglio 2021

Cesareo trova Marcia morta sulla panchina del parco e riconosce l'impugnatura del coltello di Santiago, dettaglio di cui mette al corrente il commissario Mendez.

Puntata in onda Mercoledì 21 luglio 2021

Cinta spera in una riconciliazione tra i suoi genitori, ma sembra davvero difficile. Le condizioni del piccolo Moncho, nel frattempo, non fanno che peggiorare.

Puntata in onda Giovedì 22 luglio 2021

Armando comunica a Felicia che Maite uscirà di prigione grazie a Ildefonso, e la donna continua a pretendere che la pittrice stia lontano da sua figlia.

Puntata in onda Venerdì 23 luglio 2021

Il rapporto tra Genoveva e Felipe è molto teso dopo la morte di Marcia. Felipe accusa la moglie di essere stata lei a portare Santiago ad Acacias.

Puntata in onda Sabato 24 luglio 2021

L'acqua miracolosa di Cabrahigo sembra non fare effetto sul piccolo Moncho e Lolita prega ardentemente il figlio di lottare per la propria vita.

Puntata in onda Sabato 24 luglio 2021 in Prima Serata su Rete 4

Una misteriosa ragazza si intrufola in soffitta e sembra minacciare Agustina con un coltello, ma poi inaspettatamente rivolge l'arma contro se stessa. Camino torna ad Acacias con Cesareo. Casilda propone alle compagne della soffitta di organizzare una colletta per comprare un angelo di marmo.

Puntata in onda Domenica 25 luglio 2021

Puntata in replica di Sabato 24 luglio 2021, in onda in Prima Serata su Rete 4

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.