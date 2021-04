Una Vita Anticipazioni dal 19 al 24 aprile 2021: Felipe è grave, Santiago finisce in Prigione!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 19 al 24 aprile 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 19 al 24 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 19 aprile 2021

Provocata da Ursula, Genoveva si augura la fine della Dicenta. Il commissario Mendez indaga nel quartiere e interroga Marcia sulla lite tra Felipe e Santiago. Intanto in ospedale, assistito da Genoveva, l'avvocato si risveglia!

Puntata in onda Martedì 20 aprile 2021

Maite perora la causa di Camino con Felicia, chiedendole di mandarla alla scuola di Belle Arti, ma la donna rifiuta. Santiago chiede a Marcia di fornirgli un alibi, mentre Margarita continua a insinuare in Bellita il dubbio riguardo a un presunto, "inappropriato, comportamento di José Miguel.

Puntata in onda Mercoledì 21 aprile 2021

Jacinto compra un biglietto della lotteria e Marcelina pretende che un'eventuale vincita venga ripartita per tre, ma Casilda protesta. Intanto Camino e Felicia si riappaccificano e la giovane conferma di stare bene, Felicia però pretende delle spiegazioni da Maite. Emilio chiede a José Miguel il permesso di sposare Cinta e lui acconsente, ma Bellita...

Puntata in onda Giovedì 22 aprile 2021

Santiago viene arrestato, Marcia mente alla polizia fornendo un finto alibi. Intanto Genoveva ottiene da Mendez le conferme che cercava: il poliziotto le rivela che una misteriosa dama di carità ha fatto visita ad Andrade. La Salmeron non ha dubbi, si tratta di Ursula. Decide così di convocare la Dicenta e offrirle denaro sufficiente a lasciare Acacias per sempre.

Puntata in onda Venerdì 23 aprile 2021

Bellita e José Miguel litigano furiosamente poiché la donna è certa che il marito la tradisca con Esther. Ursula rifiuta l'offerta di Genoveva, nel frattempo Maite stanca delle accuse di Felicia, decide di lasciare Acacias. In carcere per fare visita a Santiago, Marcia viene minacciata da Andrade, che le rammenta che presto sarà libero.

Episodio in onda Sabato 24 aprile 2021

Jacinto decide di dividere la vincita in due assecondando la richiesta di Casilda. Felipe, dimesso dall'ospedale, riceve la visita di Marcia che confessa di amarlo ancora. I due si stanno per baciare, ma Genoveva li sorprende. La Salmeron, furiosa, caccia Marcia e le intima di stare lontana dall'Alvarez Hermoso. José Miguel riceve l'offerta per partecipare a un film hollywoodiano, ma Bellita non prende bene la notizia, accusa un malore e sviene. Intanto Camino, va da Maite in atelier in cerca di spiegazioni, le due finiscono per scambiarsi un bacio appassionato.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.