Una Vita Anticipazioni dal 17 al 22 maggio 2021: Ursula assassinata! Ecco perché Santiago ha aiutato Genoveva...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 17 al 22 maggio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 17 al 22 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 17 maggio 2021

Ursula si presenta all'incontro con Genoveva meditando di ucciderla, ma proprio mentre sta per pugnalarla, Santiago le spara dai cespugli. Camino si presenta a casa di Maite con una valigia, decisa a partire con lei. Rosina e Liberto danno a Casilda il permesso per andare in vacanza.

Puntata in onda Martedì 18 maggio 2021

Ursula si è presentata all'incontro con Genoveva con l'intento di farla fuori, ma Santiago è intervenuto sparandole e uccidendola. E' la fine dell'impero Dicenta. Vedendo Camino pronta a lasciarsi la famiglia alle spalle pur di seguirla a Parigi, Maite acconsente a restare ad Acacias, ma ad una condizione: non saranno nient'altro che amiche. La Pesamar prega allora la donna che ama di passare un'ultima notte insieme.

Puntata in onda Mercoledì 19 maggio 2021

Dopo aver ucciso Ursula, Santiago e Genoveva non fanno in tempo a sbarazzarsi del cadavere, che viene in seguito rinvenuto e identificato. La Salmeron si finge sconvolta quando Mendez bussa alla sua porta per informare lei e Felipe del ritrovamento del corpo senza vita della Dicenta.

Puntata in onda Giovedì 20 maggio 2021

Bellita migliora poco a poco, ma si stupisce dell'assenza dell'amica Margarita. José, temendo una ricaduta della moglie, chiede a tutti di tenerle nascosta la verità. Mentre Mendez continua le indagini sulla morte di Ursula, Israel/Santiago chiede a Genoveva di rispettare il loro accordo e dargli i soldi che gli servono per la partenza. L'uomo decide però di confessarle una cosa: sa che il figlio che porta in grembo è suo!

Puntata in onda Venerdì 21 maggio 2021

Camino sembra avere una certa intesa con il suo pretendente, Ildefonso. Liberto ha dei ripensamenti riguardo ai quadri di Maite, forse troppo scandalosi. Genoveva si infuria con Santiago per le illazioni sulla sua gravidanza e gli consegna il denaro pattuito intimandogli di tenere la bocca chiusa. Santiago e Marcia annunciano la loro partenza.

Episodio in onda Sabato 22 maggio 2021

Le indagini del commissario Mendez fanno progressi, ma l'uomo decide di tenerli per sé, almeno per il momento. Arantxa, per evitare che Bellita si agiti, si assume la responsabilità della scomparsa di Margarita. Maite e Camino tornano insieme, ma per non insospettire nessuno la Pasamar continua a fingersi interessata a Ildefonso. Felipe chiede a Genoveva se è coinvolta della morte di Ursula, ma la donna nega. Proprio in quel momento, però, sopraggiunge Mendez: è lì per interrogare la Salmeron!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.