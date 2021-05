Una Vita Anticipazioni dal 17 al 22 maggio 2021: Ursula Addio! Ecco cosa accadrà dopo la morte della Dicenta...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 17 al 22 maggio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 17 al 22 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 17 maggio 2021

Camino si presenta a casa di Maite con una valigia, decisa a partire con lei. Rosina e Liberto intanto danno a Casilda il permesso per andare in vacanza.Genoveva impedisce a Felipe di uccidere Ursula in un attacco d'ira. Ursula si prepara ad eliminare Genoveva e chiede al sacerdote di confessarla

Puntata in onda Martedì 18 maggio 2021

Vedendo Camino pronta a lasciarsi la famiglia alle spalle pur di seguirla a Parigi, Maite acconsente a restare ad Acacias.

Puntata in onda Mercoledì 19 maggio 2021

Ursula si è presentata all'incontro con Genoveva con l'intento di farla fuori, ma Santiago è intervenuto sparandole e uccidendola. Dopo aver ucciso Ursula, Santiago e Genoveva non fanno in tempo a sbarazzarsi del cadavere, che verrà in seguito rinvenuto e identificato.

Puntata in onda Giovedì 20 maggio 2021

Bellita migliora poco a poco, ma si stupisce dell'assenza dell'amica Margarita. Josè, temendo una ricaduta della moglie, chiede a tutti di non spiegarle ancora nulla.

Puntata in onda Venerdì 21 maggio 2021

Camino conosce il suo nuovo pretendente, Ildefonso, e i due giovani sembrano andare d'accordo. Liberto non gradisce i quadri di Maite perché li ritiene scandalosi.

Puntata in onda Sabato 22 maggio 2021

Genoveva nega che il figlio che aspetta sia di Santiago e, trattandolo con disprezzo, gli da i soldi che lui le chiede, imponendogli assoluto silenzio.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.