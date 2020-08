Una Vita Anticipazioni dal 17 al 22 agosto 2020: Liberto tradisce Rosina

Anticipazioni TV

Trame e Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da lunedì 17 a sabato 22 agosto 2020. Scopri le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5.

Ecco le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 17 al 22 agosto 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al sabato alle 14.10. Cancellata la puntata del sabato in prima serata su Rete 4.

Trame di Una Vita per la settimana dal 17 al 22 agosto 2020

Puntata in onda Lunedì 17 agosto 2020

Gli abitanti di Acacias, furiosi per il fallimento del Banco Americano, organizzano una protesta per strada con cartelli e slogan; Alfredo cerca di rassicurarli dicendo che che sta contrattando con la banca centrale per salvare i loro risparmi, ma mente. La tensione è altissima, le famiglie si dividono, Liberto e Rosina sono in guerra tra di loro e Genoveva ne approfitta per avvicinarsi al Seler. Carmen intanto, alla ricerca di Ramon, scopre dove il Palacios era diretto quando ha lasciato Acacias e decide raggiungerlo. Ursula si assume l’incarico di trovare una nuova domestica per Felipe, ma una valida candidata si presenta alla porta dell'avvocato che decide di assumerla.

Puntata in onda Martedì 18 agosto 2020

Felipe assume Marcia come sua nuova domestica e la presenta in soffitta dove viene accolta con un po' di stupore: la ragazza è di colore e parla solo portoghese. Carmen, dopo una faticosa ricerca, trova Ramon in un ospedale: l’uomo ha avuto un incidente e i medici hanno dovuto operarlo due volte per salvargli la vita. Bryce intanto, tiene sotto scacco Antonito, l'uomo si offre di acquistare la bottega di Lolita e il brevetto delle macchine del caffè per azzerare il debito dei Palacios. Cinta torna ad esibirsi per aiutare la famiglia in bancarotta e al suo fianco c'è Rafael, il musicista squattrinato che l'aveva ingannata. Emilio è furioso!

Puntata in onda Mercoledì 19 agosto 2020

Emilio è geloso della complicità tra Cinta e Rafael. Rosina intanto, sempre più arrabbiata con Liberto non fa che facilitare il gioco di Genoveva, pronta a sedurre il Seler. Fortunatamente Susanna li sorprende prima che possa accadere qualcosa e ammonisce il nipote. Dopo aver scoperto grazie ad un telegramma che Ramon è in ospedale, Antonito decide di raggiungerlo, quando sta per partire, però, Ramon torna a casa insieme a Carmen con delle brutte notizie.

Episodio in onda Giovedì 20 agosto 2020

Susana mette in guardia Rosina: rischia di perdere suo marito. Emilio, mosso dalla paura di perderla, si decide a svelare a Cinta il motivo che l'ha spinto a chiudere la loro storia. Ramon rivela alla sua famiglia e a Felipe quanto ha scoperto riguardo al Banco Americano e poi si dice convinto di essere stato vittima di un agguato teso ad ucciderlo. Genoveva scopre con rammarico che che il Palacios è ancora vivo. Bellita approfitta del trambusto della protesta per lanciare un uovo in testa a Felicia.

Episodio in onda Venerdì 21 agosto 2020

Felicia è furiosa con Bellita e la accusa di averla colpita intenzionalmente, le guardie arrestano la cantante e i Dominguez, già in grave crisi finanziaria, sono costretti ad impegnare i loro oggetti preziosi. Bellita, fuori di prigione, giura vendetta! Rosina ha una strana reazione alla situazione, invece che fare economia decide di sperperare il suo denaro in spese folli, facendo infuriare Liberto. Alfredo e Genoveva indagano per scoprire cosa sa Ramon della truffa della Banca Americana, ma il Palacios, in attesa di prove, finge di non sapere nulla.

Puntata in onda Sabato 22 agosto 2020

Cinta ha appuntamento con Emilio, ma si imbatte in Rafael, quando il Pasamar sopraggiunge, vede Cinta baciare il musicista: la ragazza, scoperta la notizia di una tournée in giro per la Spagna, si è fatta trasportare dall'entusiasmo. Emilio fa marcia indietro. Ramon ha chiesto a Carmen di sposarlo e Lolita commissiona l'abito a Susana per vendicarsi dell'atteggiamento con cui ha trattato la domestica. Camino si addormenta nel ristorante e Cesareo la sente parlare nel sonno e pronunciare un nome misterioso: Valdeza. Genoveva è pronta a sedurre Liberto, per questo motivo lo invita a casa sua, dove i due si abbandonano alla passione. Nel frattempo Ursula, ha chiamato Casilda con una scusa, la domestica uscendo da casa Bryce sorprende Liberto mentre bacia Genoveva. L'uomo tenta di fermare la fuga della ragazza, ma Rosina sopraggiunge e scopre del tradimento. In occasione della festa di fidanzamento di Ramon e Carmen giunge la tragica conferma del fallimento del Banco Americano.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.