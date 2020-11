Una Vita Anticipazioni dal 16 al 22 novembre 2020: Mauro torna per aiutare Felipe!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 16 al 22 novembre 2020. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 16 al 20 novembre 2020

Puntata in onda Lunedì 16 novembre 2020

Cinta chiede scusa a Felicia per il dolore che ha causato alla sua famiglia; la donna accetta le scuse e poi fa una misteriosa telefonata a Ledesma.

Puntata in onda Martedì 17 novembre 2020

I residenti di Acacias sono sorpresi dal ritorno di Mauro San Emeterio. L’ex poliziotto viene ospitato dall’amico Felipe, al quale racconta che Teresa aveva perso il bambino.

Puntata in onda Mercoledì 18 novembre 2020

Jacinto continua ad allenarsi con Arantxa, ostinato a reggere i suoi ritmi, anche se ormai distrutto. Camino è in pena per sua madre dopo averla sentita parlare al telefono con Ledesma.

Puntata in onda Giovedì 19 novembre 2020

Ramon sospetta che Carmen si stia comportando in modo strano perché è in dolce attesa. Emilio, in partenza per l’Argentina, decide di andare a trovare Felicia.

Puntata in onda Venerdì 20 novembre 2020

Marcia, perseguitata dai brutti ricordi del suo passato da schiava, si prende un attimo di tempo in soffitta per rasserenarsi, quando è pronta a tornare al rinfresco però, un brutto ceffo la ferma e la narcotizza…

Puntata in onda Domenica 22 novembre 2020

Mentre tutti i vicini si trovano al rinfresco in casa di Felipe, Marcia sembra scomparsa e lui si chiede se lei l'abbia fatto di sua volontà.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.