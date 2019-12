Una Vita Anticipazioni dal 16 al 21 dicembre 2019: Venancio minaccia Rosina e Susana!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per la terza settimana del mese di dicembre rivelano che le povere Susana e Rosina si troveranno ad affrontare le minacce di Venancio e degli Escalona.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 16 a sabato 21 dicembre su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Lunedì 16 dicembre 2019: Susana e Rosina vengono messe alle strette da Venancio, il quale minaccia di denunciarle alla polizia, se non pagheranno la somma richiesta dagli Escalona.

Martedì 17 dicembre 2019: Entusiasta per l'avvicinarsi delle nozze, Antonito si confronta con il parroco sui dettagli della cerimonia, per scoprire solo più tardi che in realtà Lolita intende sposarsi a Cabrahigo.

Mercoledì 18 dicembre 2019: Lucia e Samuel affrontano il viaggio per visitare Nicasio, il collezionista che ha il compito di visionare il presunto retablo di San Michele, di cui l'uomo sarebbe entrato in possesso e che l'Alvarado vorrebbe restaurare.

Giovedì 19 dicembre 2019: Raul incomincia ad assumere uno strano comportamento, e Carmen - in ansia - chiede a Cesareo di pedinarlo. Il vigilante scopre che il giovane si è rivolto ad un usuraio. Un incidente alla carrozza costringe Samuel e Lucia a trascorrere la notte in casa di Nicasio.

Venerdì 20 dicembre 2019: Celia, Felipe e Telmo si struggono nell'attesa del ritorno di Samuel e Lucia, i quali passano la notte a casa di Nicasio. Li', il corteggiamento da parte del giovane Alday prosegue.

Sabato 21 dicembre 2019: Lolita si lascia sfuggire la notizia del mancato rientro di Lucia alla presenza di Ursula, la quale lo riferisce a Telmo. Il prete è furente con Samuel. Celia è delusa dal comportamento di Lucia che ha trascorso la notte fuori casa in compagnia di Samuel. Felipe si arrabbia con Celia e Lolita perchè gli hanno nascosto la verità.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.