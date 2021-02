Una Vita Anticipazioni dal 15 al 21 febbraio 2021: Santiago è un impostore! Marcia sospetta di lui...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 15 al 21 febbraio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 15 al 21 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 15 febbraio 2021

Armando comincia a evitare Susana, inviandole biglietti laconici in cui adduce pretesti poco credibili che mettono la donna in apprensione

Puntata in onda Martedì 16 febbraio 2021

Dopo aver scoperto tramite Ursula che Santiago ha deciso di fermarsi ad Acacias con la moglie, Genoveva va da lui e lo affronta, minacciando di ucciderlo.

Puntata in onda Mercoledì 17 febbraio 2021

Carchano si fa passare come vittima di censura davanti alla stampa e Bellita è distrutta, preoccupata per la proiezione della pellicola e per la sua reputazione.

Puntata in onda Giovedì 18 febbraio 2021

Marcia sospetta sempre di più di Santiago, che non ricorda dettagli importanti del suo passato. Casilda celebra la messa in memoria di Martin, circondata dall'affetto dei vicini.

Puntata in onda Venerdì 19 febbraio 2021

Susana, vedendo Armando distante, pensa che l'uomo abbia cambiato idea su di loro; lui però si affretta a spiegarle la vera motivazione del suo strano comportamento: il re gli ha affidato un incarico che lo costringerà a partire alla volta della Francia. Nel frattempo Ramon capisce perché Lolita rifiuta i suoi regali...

Puntata in onda Venerdì 21 febbraio 2021

Genoveva, dopo avere ricevuto varie minacce da parte di Santiago, decide di cambiare strategia per fargli rispettare i loro accordi.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.