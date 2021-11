Una Vita Anticipazioni dal 15 al 19 novembre 2021: Genoveva avvelena Velasco

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 15 al 19 novembre 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 15 al 19 novembre 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 15 al 19 novembre 2021

Puntata in onda Lunedì 15 novembre 2021

Nonostante le cure del dottor Puerta, Bellita resta senza voce e non riesce più a cantare. Antonito viene eletto deputato del parlamento spagnolo.

Puntata in onda Martedì 16 novembre 2021

Laura racconta a Genoveva di temere per la propria vita e per quella della sorella, ma lei la rassicura. Casilda, Alodia e le altre domestiche donano i loro risparmi a Jacinto.

Puntata in onda Mercoledì 17 novembre 2021

Genoveva rassicura Laura dicendole che è stata lei a mettere in salvo Lorenza. Alodia riferisce a Jose di aver visto Puerta con un losco individuo.

Puntata in onda Giovedì 18 novembre 2021

Velasco si reca a casa di Genoveva per una cenetta romantica. La Salmeron, in combutta con Laura, avvelena lo champagne, ma Velasco non ci casca.

Puntata in onda Venerdì 19 novembre 2021

Roberto e Sabina parlano di un misterioso piano per abbattere una parete della cantina del ristorante, agendo all'insaputa di Miguel e del vicinato.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.