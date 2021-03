Una Vita Anticipazioni dal 15 al 19 marzo 2021: Genoveva spinge Ursula alla pazzia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 15 al 19 marzo 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 15 al 19 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 15 marzo 2021

Bellita vuole organizzare un concerto di beneficienza in cui si esibirà Cinta, e il cui ricavato sarà devoluto a Margarita. Servante fa una proposta a Marcelina per incrementare le vendite del chiosco.

Puntata in onda Martedì 16 marzo 2021

Marcelina, istigata da Servante, è determinata a sbaragliare la concorrenza di Lolita e Felicia, ma le strategie suggerite dall'ex portinaio sono costose e insensate. Genoveva contatta un malvivente di sua conoscenza, Fermin, l'uomo dovrà rintracciare una persona preziosa alla Salmeron per liberarsi di Ursula.

Puntata in onda Mercoledì 17 marzo 2021

Lolita è preoccupata per l'interesse di Antoñito nei confronti di Maite. Felicia, infastidita dai discorsi progressisti di Camino, incarica Emilio di curiosare nello studio della pittrice per assicurarsi che la figlia stia imparando a dipingere.

Puntata in onda Giovedì 18 marzo 2021

Durante il concerto di beneficienza organizzato da Bellita, Margarita sviene proprio mentre la cantante si esibisce. Ursula indaga su Fermin, ma la Salmeron fa leva sulla sua fragilità mentale per convincerla che l'uomo non esiste! La Dicenta però non ci crede e dopo essere entrata di nascosto a casa di Felipe, fa una misteriosa telefonata a Bilbao.

Puntata in onda Venerdì 19 marzo 2021

Margarita rinviene grazie alle cure di Bellita, ma a stretto giro scompare e riapparire. Ha uno strano atteggiamento e si scusa con la Dominguez per averla fatta preoccupare. Emilio segue le indicazioni della madre e interrompe la lezione di Camino e Maite per controllare, ma la sorella si infuria

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.