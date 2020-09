Una Vita Anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2020: Lolita schiaffeggia Genoveva sotto gli occhi di tutti

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e il Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 14 al 18 settembre 2020. Ecco le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5, nella terza settimana di settembre.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 14 al 18 settembre 2020

Puntata in onda Lunedì 14 settembre 2020

Antonito, come gli investitori di Acacias, ha perso tutto nell'affare della Banca Americana. Alfredo è al centro delle accuse, ma l'uomo pretende che accanto a lui, sul "banco degli imputati", ci sia anche la sua alleata! Rivela infatti a Lolita che Genoveva è stata, ed è tuttora, sua complice a tutti gli effetti. Lolita, fuori di sé, aggredisce Genoveva.

Puntata in onda Martedì 15 settembre 2020

Lolita accusa pubblicamente Genoveva di aver mentito e di essere complice del marito. Tra le due nasce un acceso diverbio che finisce con un'aggressione della Palacios ai danni della Salmeron, schiaffeggiata sotto gli occhi di tutti i vicini di Acacias. Ursula nel frattempo suggerisce a Marcia di sedurre Felipe.

Puntata in onda Mercoledì 16 settembre 2020

Felipe è ancora convinto che Genoveva nasconda un animo buono. Per questo motivo le sta vicino e la consola dopo il pubblico confronto con Lolita. L'avvocato per risollevare l'animo della sua amica le propone di accompagnarlo all’evento dell’ambasciata brasiliana.

Puntata in onda Giovedì 17 settembre 2020

Durante l’udienza preliminare del processo a Liberto, Genoveva si contraddice nella testimonianza, avvantaggiando il Seler, probabilmente dietro pressione di Felipe. Ma Alfredo non può permettere che la moglie faccia marcia indietro e si impegna per ribaltare la situazione e inchiodare il poverino.

Puntata in onda Venerdì 18 settembre 2020

Camino vede il ladro dai capelli rossi inseguire Cesareo con un coltello in mano e avverte il guardiano del pericolo: urlando! La ragazza quindi, dimostra di non essere muta, proprio come sostenuto dall'uomo.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.