Una Vita Anticipazioni dal 13 all'18 luglio 2020: Genoveva ha un nuovo marito, Alfredo Bryce!

Anticipazioni TV

Trame e Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da lunedì 13 a sabato 18 luglio 2020. Scopri le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5.

Ecco le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 13 all'18 luglio su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la seconda settimana di luglio dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato in prima serata su Rete 4.

Trame di Una Vita per la settimana dal 13 all'18 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 13 luglio 2020

Ursula vaga per il quartiere, disperata, e finisce per trascorrere la notte all'addiaccio. Dopo aver confessato l'omicidio di Eduardo, Telmo, l'ha ripudiata e l'ex perpetua è rimasta completamente sola e senza un soldo. Rifugiatasi nella casa del suo Ex padrone, è stata cacciata dai parenti del defunto pronti a vendere la proprietà. Cesareo, mosso a compassione, riferisce tutto a Fabiana e Agustina che cercano di aiutarla.

Puntata in onda Martedì 14 luglio 2020

Felicia invita Emilio a tenere d'occhio un cliente che potrebbe spacciare banconote false. Il giovane accontenta la madre e inzia a controllare il sospetto, finche non riconosce Victoriano, un presunto e losco impresario che promette ad avvenenti attricette un futuro roseo nel mondo dello spettacolo.

Puntata in onda Mercoledì 15 luglio 2020

Ramon propone ad Antonito di appellarsi ad un articolo di legge per evitare di arruolarsi. Per sostenere la tesi, Ramon dovrà fingersi invalido, solo così la diserzione del ragazzo potrà essere giustificata. Ramon riuscirà ad entrare nella parte e a salvare il figlio?

Episodio in onda Giovedì 16 luglio 2020

José e Bellita sono decisi a tenere lontana Cintia dal mondo dello spettacolo. E' per questo che comandano ad Arantxa di impartirle lezioni e tenerla sotto controllo. Genoveva torna ad Acacias con Alfredo Bryce, suo nuovo marito e socio fondatore del Banco Americano.

Episodio in onda Venerdì 17 luglio 2020

Genoveva scopre Ursula in casa sua e la caccia furiosa. La Dicenta è allora costretta a confessare alle amiche di aver mentito e di non aver trovato un impiego. Agustina, preoccupata, le offrirà di restare in soffitta. Antoñito e Lolita pianificano la messinscena per l'ispettore dell’esercito, ma quando il giovane vede un anello al dito di Ramon il piano rischia di andare a monte.

Puntata in onda Sabato 18 luglio 2020

Emilio teme che Cinta possa essere una facile preda per Victoriano, così corre ad avvisarla; Cinta sottovaluta il pericolo e si ritrova chiusa in automobile con l’individuo che le fa della avance molto spinte. Susana intanto, sospetta che Carmen abbia una relazione con Ramon, ma la domestica nega tutto. Genoveva, organizza una merenda al Nuovo Secolo per presentare ai vicini Alfredo Bryce, suo marito.

Puntata in onda Sabato 18 luglio 2020 in Prima Serata su Rete 4

Antoñito è furioso con il padre per la relazione con Carmen e lo incolpa si aver mandato a monte il suo piano per evitare l'arruolamento. Marcelina ha preso un colpo in testa e il trauma la spinge a comportarsi in modo strano, in particolare matura una forte avversione nei confronti della Chiesa. Bellita obbliga Cinta a prendere lezioni da Arantxa, ma lei pensa ad Emilio e al suo coraggioso gesto: il ragazzo l'ha salvata dalle grinfie di Victoriano. Alfredo preme affinché Genoveva rispetti il loro patto e organizzi una colazione per conoscere meglio i vicini. Felipe intanto, non si fida del nuovo arrivato e inizia ad indagare sul rapporto tra Genoveva e Alfredo; scopre così dell’esistenza di Cristobal e affronta la Salmeron. Dopo una notte trascorsa in cercare, Emilio viene accolto da Cintia e dall'intero quartiere come un vero eroe.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.