Una Vita Anticipazioni dal 12 al 17 ottobre 2020: Genoveva assolda un sicario. Qualcuno muore...

Sofia Gusman di 07 ottobre 2020 5

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 12 al 17 ottobre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al sabato alle 14.10. Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 12 al 17 ottobre 2020 Puntata in onda Lunedì 12 ottobre 2020 Ursula intuisce che il pentimento di Genoveva non è sincero e le chiede spiegazioni. Felipe, quando ormai le speranze di Marcia sembrano deluse, si avvicina a lei e la bacia. Puntata in onda Martedì 13 ottobre 2020 Marcia, dopo aver baciato Felipe, gli confessa di essere gelosa di Genoveva, ma lui la rassicura: il suo interessamento per Genoveva è solo una farsa. Ancora una volta dunque, l'avvocato ribadisce di avere un piano. Ursula avverte Alfredo dell'investimento di Ramon. Puntata in onda Mercoledì 14 ottobre 2020 Genoveva cerca di vedere Felipe in privato, ma l'avvocato la evita. Al ritorno di Alfredo, la donna mente al marito dicendo di aver incontrato un suo vecchio amico, Elodio, il giovane con cui in passato il Bryce aveva avuto una relazione segreta. Puntata in onda Giovedì 15 ottobre 2020 Liberto, disperato, sta affogando il dolore nell'alcol. Casilda, a conoscenza della situazione, informa Susana del fatto che Liberto beve di nascosto e la donna, preoccupata, chiede a lei e ad altri residenti di sorvegliarlo. Puntata in onda Venerdì 16 ottobre 2020 Genoveva fa credere al marito che Elodio gli farà presto visita: è il suo regalo per farsi perdonare del tradimento con Felipe. Ma l'uomo che si introduce a casa Bryce e punta una pistola contro Alfredo non è Elodio, ma un sicario assoldato dalla Salmeron! Puntata in onda Sabato 17 ottobre 2020 Alfredo ha una colluttazione con lo sconosciuto che si è introdotto in casa sua. Parte un colpo di pistola e il Bryce cade a terra esanime. Genoveva nel frattempo si è procurata un alibi perfetto... Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

