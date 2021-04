Una Vita Anticipazioni dal 12 al 17 aprile 2021: Santiago aggredisce Felipe, l'avvocato è Grave!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 12 al 17 aprile 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 12 al 17 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 12 aprile 2021

Santiago spiega a Marcia l'affare che ha in mente per quando si trasferiranno a Cuba e lei decide di fidarsi di lui. Il colloquio per il posto di cameriera è un successo.

Puntata in onda Martedì 13 aprile 2021

Ursula torna ad Acacias e suscita il malumore e la preoccupazione dei vicini. Camino, sofferente per la partenza di Maite, è intrattabile.

Puntata in onda Mercoledì 14 aprile 2021

Santiago intima a Felipe di stare lontano da sua moglie. Cesareo dice a Felicia, preoccupata per i malumori di Camino, che la ragazza è innamorata ma non corrisposta. Margarita insinua in Bellita il dubbio che tra José Miguel e la prima attrice della compagnia teatrale ci sia qualcosa.

Puntata in onda Giovedì 15 aprile 2021

Cesareo e Arantxa si baciano in soffitta dopo un ballo passionale. Andrade intima a Velasco di non fare più domande, si occuperà lui di Felipe. Intanto Ursula si intrufola nell'appartamento di Genoveva e le lascia un quotidiano aperto sul tavolo. Felipe, intanto, chiede a Santiago il permesso di poter incontrare Marcia per pianificare la sua testimonianza in tribunale, ma l'uomo reagisce male e lo attacca.

Puntata in onda Venerdì 16 aprile 2021

Santiago picchia violentemente Felipe nel bel mezzo del quartiere e obbliga Marcia a rinunciare al suo nuovo lavoro. Intanto, Genoveva riceve i risultati del test di gravidanza, che le conferma di aspettare un bambino. Maite informa Camino che non potrà più impartirle lezioni di pittura. Rientrata nel suo appartamento, Genoveva trova il giornale lasciato aperto da Ursula sulla sua scrivania e scopre che il finto dottor Maduro è stato assassinato.

Episodio in onda Sabato 17 aprile 2021

Ramon e Carmen soccorrono Felipe che viene portato subito in ospedale: le sue condizioni sono gravissime! Camino, triste per l'allontanamento di Maite desta sospetti in Felicia. Intanto, José Miguel informa la famiglia di un provino che dovrà sostenere con un produttore americano, ma mentre Cinta è al settimo cielo, Bellita non sembra affatto condividere il loro stato d'animo e si confida con Margarita. Emilio e Cinta si arrovellano su come dire alle loro famiglie che vogliono sposarsi mentre Jacinto rivela a Casilda di un suo strano sogno...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.