Una Vita Anticipazioni dal 10 al 16 agosto 2020: Ramon in Ospedale. Tutti lo cercano...

Trame e Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da lunedì 10 a domenica 16 agosto 2020.

Ecco le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 10 al 16 agosto 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al sabato alle 14.10. Cancellata la puntata del sabato in prima serata su Rete 4.

Trame di Una Vita per la settimana dal 10 al 15 agosto 2020

Puntata in onda Lunedì 10 agosto 2020

Bellita impegna un paio di orecchini per permettere a Cinta di partecipare al pranzo di beneficenza in compagnia di Rafael, dove Emilio li osserva con gelosia e sospetto. Anche Carmen e Ramon vengono invitati, ma durante l’evento, Susana, Rosina e Felicia trattano con superiorità la domestica. Carmen tuttavia non si fa intimorire e dimostra, a differenza loro, di avere una buona cultura e di poter sostenere anche discorsi impegnati. Ramon è furioso con Antonito per aver ceduto il brevetto della macchina per il caffè e, sospettoso, continua ad indagare sulla Banca Americana. Dopo avere ricevuto un telegramma, parte dicendo che starà via qualche giorno. Cesareo sente Camino parlare nel sonno. Felipe conferma ad Agustina che il Medico che l'ha vistata ha sbagliato diagnosi: la donna non è mai stata malata. Genoveva intanto tenta di sedurre Antonito...

Puntata in onda Martedì 11 agosto 2020

Antonito non cede alle avances di Genoveva, ma rassicura comunque la donna di essere pronto a investire nella Banca Americana, nonostante il parere contrario del padre e della moglie. Felipe intanto si mette sulle tracce del dottor Maduro, pronto a scoprire il motivo di quella diagnosi sbagliata fatta alla povera Augustina. Ursula è in ansia, teme di essere smascherata. Nonostante l'insistenza di Cesareo, i Pasamar negano che Camino possa parlare. Emilio sospetta di Rafael, teme che non sia chi dice di essere, per questo mette in guardia Cinta, ma la giovane non vuole credergli. La carrozza su cui viaggia Ramon resta coinvolta in un incidente.

Puntata in onda Mercoledì 12 agosto 2020

Quando Antonito annuncia davanti a tutti che il compratore del brevetto si è tirato indietro, Genoveva chiede ad Alfredo di concedere al giovane Palacios un prestito, a patto che lui offra le proprietà di famiglia come garanzia. Lolita scopre dell'accordo e si infuria con Antonito. Dopo aver ricevuto da Emilio una foto del vero Rafael Bonaque, Cinta affronta l'impostore. Il ragazzo confessa di essere un musicista squattrinato, che ha finto di essere un ricco industriale solo perché innamorato di lei.

Episodio in onda Giovedì 13 agosto 2020

Carmen è in pensiero, Ramon è scomparso da giorni e di lui non si hanno notizie. Liberto è preoccupato per le finanze di famiglia, la miniera d'oro si sta infatti esaurendo, mentre Rosina continua a darsi allo shopping sfrenato insieme a Susana. Cinta confessa ad Arantxa e ai suoi genitori quanto scoperto sul conto di Rafael. Agustina, dimessa dall’ospedale, torna finalmente a casa dove la aspetta una grande accoglienza; Felipe ha speso molto per garantirle ogni comodità. All’improvviso si diffonde la notizia che il Banco Americano è fallito e che l'intero quartiere è stato ridotto in miseria.

Episodio in onda Venerdì 14 agosto 2020

Letta sui giornali la notizia del fallimento del Banco Americano, gli investitori chiedono spiegazioni ad Alfredo, ma lui nega dicendo che si tratta solo di una manovra politica contro la banca. Ursula, al servizio dei Bryce, riferisce a Genoveva del successo del suo piano: l'intera Acacias è ormai nel panico. I vicini non si placano e preoccupati pretendono di sapere la verità. A quel punto Genoveva scarica la colpa sulla Banca di Spagna e suggerisce di chiedere spiegazioni a un consigliere dell’istituto: Federico Suñol.

Puntata in onda Sabato 15 agosto 2020

Marcelina gioca a carte con Jacinto, Servante e Casilda, ed è così felice che accetta di fare pace con il marito. Carmen, in pena per la scomparsa di Ramon, chiede aiuto a Felipe.

Puntata in onda Domenica 16 agosto 2020

Antonito preferisce attendere prima di mettersi in cerca di Ramon, spera infatti di risolvere il problema con la banca, così da dimostrargli che si può ancora fidare di lui. Gli abitanti di Acacias, furiosi per il fallimento del Banco Americano, organizzano una protesta per strada con cartelli e slogan.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.