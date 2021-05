Una Vita Anticipazioni dal 10 al 15 maggio 2021: Ursula racconta la verità a Felipe. Genoveva progetta di eliminarla!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 10 al 15 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 10 maggio 2021

E' la vigilia di Natale e ad Acacias tutti si preparano a passare la serata con i propri cari. Il gemello di Santiago dice a Marcia di essere realmente innamorato di lei.

Puntata in onda Martedì 11 maggio 2021

Dopo aver avuto un confronto anche con Emilio, Camino prepara una cena a sorpresa per la famiglia e chiede perdono a Felicia. Genoveva affida un misterioso incarico a Velasco.

Puntata in onda Mercoledì 12 maggio 2021

Santiago ha acquistato due biglietti per Cuba e finalmente Marcia accetta di partire con lui. Genoveva ricorda a Santiago che dovrà occuparsi di Ursula. Per la Salmeron e Felipe è infatti il momento di rivelare a tutti che hanno intenzione di sposarsi e la Dark Lady non desidera intromissioni sgradite.

Puntata in onda Giovedì 13 maggio 2021

Liberto e Rosina discutono riguardo alla gestione della loro futura galleria d'arte, perché Rosina sente che Liberto è più a favore di Maite che dalla sua parte. La famiglia Dominguez aspetta con ansia la cura per Bellita mentre Servante, Jacinto e Cesareo pianificano un concerto natalizio nella speranza di conquistare Arantxa.

Puntata in onda Venerdì 14 maggio 2021

Le prove di Cesareo, Servante e Jacinto si rivelano un disastro e il guardiano è a un passo dall'annullare il concerto. Bellita, convinta di avere poco tempo da vivere, sprona Cinta a non rinunciare al suo debutto. Maite lascia Camino per tornare a Parigi. Ursula avvicina Marcia e la mette in guardia da Santiago e Genoveva. La domestica si infuria e colpisce la Dicenta.

Episodio in onda Sabato 15 maggio 2021

Genoveva rivela a Santiago di aver organizzato l'omicidio di Ursula, l'uomo è però convinto che si tratti di una trappola. Nel frattempo, la Dicenta rivela a Felipe i sordidi inganni della sua futura sposa: Genoveva ha stretto una pericolosa alleanza con Andrade e Santiago è un impostore incaricato di separare l'avvocato da Marcia! Felipe, sconvolto, si rifiuta di credere alla Dicenta e cerca di ucciderla!

