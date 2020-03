Una Vita Anticipazioni: da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap spagnola per la seconda settimana del mese di marzo.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per le puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10

Lucia si presenta a sorpresa nella malfamata taverna in cui Telmo si è recato in cerca del Filo. La ragazza rischia di mandare a monte la trappola del sacerdote, ma dopo attimi di tensione la situazione si risolve in favore dei due che riescono a far arrestare il criminale.

Mendez mette Filo sotto torchio per ottenere una confessione sull'omicidio di Fra Guillermo. Lolita e Antonito, preoccupati per Don Ramon, chiedono a Telmo di parlare con lui per dargli conforto.

Nel frattempo Celia convince Antonito ad affidare Milagros a lei e Felipe, finché Ramon non si riprenderà dal terribile lutto. Purtroppo Filo, con l'aiuto di Samuel - sotto il ricatto di Batan - riesce ad evadere dal carcere.

Lolita consigliata da Fabiana e decide di assumere una balia che svezzi la neonata. Grazie ad un un cavillo legale e nonostante l’evasione di Filo, Mendez riesce a scagionare Ursula, le cui condizioni salute si stanno aggravando in carcere.

Batán, furioso per essere costretto a rinunciare a uno dei suoi scagnozzi migliori a causa dell’omicidio di Frate Guillermo, intima a Samuel di pagare subito il debito.

Ramon si sforza di rimettersi in piedi, accetta addirittura di andare all’Ateneo in compagnia di Felipe. L'uomo però poi insiste per restare da solo a casa e inventa una scusa per allontanare Fabiana dandole da fare una strana commissione. L’uomo infatti vuole togliersi la vita, ma l’Alvarez Hermoso intuisce qualcosa.

Celia è furioso e mostra un serio disprezzo per Lolita, la "migliore amica" di Trini infatti non condivide la decisione della sua ex domestica di assumere una balia per Milagros.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.