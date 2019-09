Una Vita Anticipazioni: da lunedì 9 a sabato 14 settembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per la seconda settimana di settembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 9 a sabato 14 settembre 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Lolita confessa ad Antonito di essere stata lei a rompere il prototipo del tergilune. Il ragazzo, anziché arrabbiarsi, la ringrazia per avergli permesso di migliorare la sua invenzione e decide di utilizzare i bozzetti per ottenere la qualifica.

Riera investiga sul passato del dottor Guillen come richiesto da Diego e Blanca, ma non trova niente di sospetto. E' chiaro però che il medico e Samuel siano responsabili di quello che sta accadendo al piccolo Moises.

Guillen cerca di ribellarsi a Samuel, asserendo di non voler più fare del male a Moises, ma L'Alday lo minaccia con una pistola. Per liberarsi dal giogo del perfido Samuel, al medico non resta che confessare tutto ai due genitori: il fratello di Diego è responsabile della malattia di Moises.

Fabiana accetta la relazione tra Carmen e Riera, ma avverte quest’ultimo di non ferire mai la domestica o dovrà vedersela con lei. Guillen lascia il bambino nelle mani di un nuovo medico, il dottor Estevez, mandando a monte così i piani di Samuel.

Antonito ha deciso di partecipare ad un concorso per inventori, riuscendo, grazie al supporto di Lolita, anche a vincerlo. Il Palacios è soddisfatto e, nonostante Ramon continui ad insistere affinché si dedichi al lavoro nell'impresa di macchinette per il caffè, si getta a capofitto nel suo progetto, iniziando purtroppo a trascurare anche Lolita. Silvia, d'accordo con il colonnello, assume Javier, un assistente per ciechi. I due ignorano che il ragazzo sia in realtà in combutta con Blasco e che, approfittando dell'assenza di Silvia, abbia perlustrato tutta casa Valverde. Non immaginano neppure che Javier stia, ormai da giorni, sostituendo la medicina di Arturo, in grado di ridonargli la vista, con un flacone d’acqua.

Iñigo chiede formalmente a Rosina di poter corteggiare Leonor; la Rubio reagisce male e Liberto è costretto ad intervenire per risolve la situazione. Nel frattempo anche Riera si fa coraggio e chiede a Carmen di andare a vivere insieme. Con il nuovo medico le condizioni di Moises migliorano, Diego e Blanca, ormai a conoscenza del subdolo gioco di Samuel decidono però di tacere almeno finché il bambino resterà in ospedale. La coppia, contando sull'aiuto di Riera, ha già ideato un piano per riprendesi il bambino e metter fine a questa storia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.