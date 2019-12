Una Vita Anticipazioni: da lunedì 9 a sabato 14 dicembre 2019

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 9 a sabato 14 dicembre su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Flora e Servante decidono di diventare soci. Telmo tiene una commovente omelia, in cui esorta gli abitanti di Acacias ad aiutare gli sfollati.

Susana e Rosina scoprono, sul retro del disegno dell'uomo nudo, un'altra scritta minatoria: il ricattatore pretende il pagamento entro 5 giorni.

Lucia chiede alla banca un ingente prestito, sotto forma di acconto sulla sua eredità, per finanziare la ricostruzione delle case dell'Hoyo distrutte dall'inondazione. Scoperto ciò, l'usuraio Jimeno Batan rimprovera Samuel.

L’Alday, già furioso, deve fare i conti anche con un nuovo avvicinando di Lucia a Padre Telmo. Mentre Susana riflette sulla possibilità di vendere la sartoria per pagare i minacciosi Escalona, Batan intima a Samuel di tenere lontana Lucia da Telmo o interverrà in prima persona. La situazione dell’Alday si fa grave, lo strozzino non è infatti disposto a concedergli ulteriori proroghe.

Mentre assistono gli ammalati, Telmo e Lucia finiscono per restare da soli in canonica: la sintonia tra i due è evidente e la Alvarado sembra non ripensare più alla presunta violenza subita dal sacerdote.

Liberto e Leonor sospettano di Susana e Rosina, sempre più strane. Raul, dopo lo sparo, lascia finalmente l’ospedale. Agustina e Fabiana scorgono un misterioso individuo mentre scrive un insulto sulla vetrine del negozio di Susana…

