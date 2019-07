Una Vita anticipazioni: da lunedì 8 a sabato 13 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la seconda settimana del mese di luglio.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 8 a sabato 13 luglio 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Durante la preghiera pubblica di fronte a tutto il quartiere, Blanca confessa l'adulterio e parla della perdita della figlia. In occasione del discorso, il maggiore degli Alday nota tra la folla, Aurelia, la forestiera che ha soccorso Blanca nei difficili momenti successivi al parto.

La contadina fa sapere a Diego che quando ha soccorso Blanca, ha notato che il cordone ombelicale della ragazza era stato reciso, dunque, un'altra persona doveva necessariamente essere stata presente. L’Alday comincia così a credere alle parole di Blanca che in più circostanze ha ribadito di aver partorito un maschietto e non una femminuccia.

Ursula si mostra orgogliosa di Blanca dopo la sua pubblica confessione. Capiamo che Cristina Novoa e' ricattata dalla madre di Blanca. Flora, distratta, usa del veleno per topi in una torta e Peña si sente male. Diego confida a Samuel quanto ha scoperto, ma il minore degli Alday riferisce subito ad Ursula. La Dicenta prepara un agguato contro Aurelia: dopo averla attesa a calle Acacias, la strangola.

I problemi di vista di Arturo peggiorano, il Valverde è costretto ad usare una lente d’ingrandimento per leggere, Agustina se ne accorge. Flora teme che Peña, avvelenato dalla sua torta, possa morire. Jacinto fornisce a Servante alcune erbe coltivate nel giardino di Rosina e Liberto. Blanca, ancora innamorata da Diego, annuncia a Cristina Novoa che intende rifugiarsi in convento per evitare tentazioni, ma Ursula e Samuel vogliono rinchiuderla in una clinica sanitaria.

Aurelia non si presenta all'appuntamento con Diego e l’Alday teme il peggio. Paquito sospetta che Flora sia interessata a Peña. Assunte le erbe, Servante comincia a fare strani sogni. Ursula permette ai residenti del quartiere di incontrare Cristina Novoa ma, attraverso la devota li controlla. Arturo affida la gestione dell'associazione a Silvia ed Esteban, Agustina vede la decisione come una conferma ai suoi sospetti: il Colonnello non vede più bene.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 14.10.