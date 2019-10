Una Vita Anticipazioni: da lunedì 7 a sabato 12 ottobre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per la seconda settimana del mese di ottobre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 7 a sabato 12 ottobre su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

A differenza di tutti i vicini, Flora, vedendo Ursula in difficoltà, cerca di darle una mano. Parlando con padre Telmo, Lucia confessa il proprio amore per Samuel e manifesta l'intenzione di usare la sua rendita per aiutarlo economicamente.

In occasione di una festa organizzata in casa di Higinio, Rosina fugge appena si ritrova faccia a faccia con Maria e incomincia a comportarsi in una maniera insolita. Higinio e Maria, sollevati all'idea che la Hidalgo non abbia parlato, ricevono la visita di un certo Melquiades. Telmo va da Espineira a chiedere notizie su Lucia e i marchesi; il parroco capisce che la chiesa è interessata ai soldi della Alvarado e che tocca a lui convincere Lucia a donare alla congregazione il denaro e le opere d'arte ricevute in eredità.

Rosina confessa a Susana che Maximiliano, prima di sposare lei, aveva avuto una relazione con Maria, e ora teme che la domestica sia tornata con cattive intenzioni. Joaquin, padrino di Lucia, giunge ad Acacias: l'uomo sembra non mostrare alcuna affezione per Lucia, anzi, sottolinea di essere venuto solo per seguire un affare con Felipe. Fabiana scopre che la pubblicità del tonico, in cui Servante è protagonista, offende palesemente il portinaio, per questo cerca di far sparire tutti i manifesti.

Ramon accetta di eseguire un rituale di Cabrahigo per la gravidanza di Trini. Espineira rivela a Telmo che i Marchesi hanno promesso alla Chiesa una ricca e importante collezione di quadri. Liberto passa a trovare Higinio in ospedale ma, a sorpresa, nessuno conosce il medico. Felipe costringe Joaquin a confessare la verità sul suo legame con i Valmez e l'uomo ammette di essere stato l'avvocato dei due per anni.

Dopo che la Marchesa di Urrutia ha rifiutato di comprare i gioielli di Samuel, l’Alday è in seri guai e Lucia decide di aiutarlo donandogli una parte del suo lascito mensile. Higinio inventa una scusa per rassicurare Liberto riguardo al fatto che nessuno in ospedale lo conosca, ma i sospetti del marito di Rosina aumentano e si confida con Iñigo.

Messo alle strette dagli Alvarez Hermoso, Joaquin confessa che fu obbligato dai Marchesi a farsi carico di Lucia. Susana cerca di aiutare Rosina ad allontanare Maria, per questo accusa la domestica del dottore di essere una ladra e insiste con Higinio affinché la licenzi. Joaquin rivela a Lucia che è la figlia dei Marchesi di Valmez. La ragazza, sconvolta, si confida con Samuel. Trini e Lolita accusano una grave gastroenterite. Cesareo nel frattempo prende in giro Servante per la pubblicità di cui è protagonista. Samuel comincia a interessarsi all'eredità di Lucia…

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.