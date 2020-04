Una Vita Anticipazioni: da lunedì 6 a venerdì 10 marzo 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per la settimana di Pasqua.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per le puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 aprile 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Inigo ipoteca La Deliciosa per pagare l'usuraio, e alla fine riesce a liberare Flora rapita dal pericoloso Andres. Nel frattempo continuano le ricerche dei due protagonisti della lettera ritrovata da Servante, Fabiana scopre infatti dove lavora una donna che potrebbe essere la madre di Salvadora.

Telmo e Lucia annunciano a Felipe e Celia che hanno intenzione di sposarsi. L'avvocato pronto a spronare la moglie e allontanare la sua ossessione per Milagros, la sprona ad aiutare Lucia nei preparativi delle nozze, ma Celia sembra interessata solo alla figlia della defunta Trini.

Servante finalmente riesce a scoprire l'identità di Salvadora, mentre un altro efferato delitto si consuma in Calle Acacias. Samuel, stanco di sottostare al ricatto di Batán, architetta un piano per farlo fuori: lo strozzino viene misteriosamente assassinato mentre è in attesa di ricevere il sacramento della confessione. L’Alday, in compagnia di Lucia in quegli istanti, finge di essere sconvolto dalla notizia.

Nonostante le perplessità di Telmo, Lucia decide di affidare al fidanzato la procura legale per gestire la Fondazione Valmez al suo posto ed aiutare così i ceti meno abbienti di Madrid. E' a questo punto che Frate Bartolomè uscirà allo scoperto, l'uomo non si rivelerà così buono come tenta di apparire.

Grazie al suo astuto piano, Samuel fa credere a Mendez che Batán si è suicidato per colpa di Telmo, che ha utilizzato quanto appreso durante il sacramento della confessione, per minacciarlo. Nel giro di poche ore, la notizia rimbalza su tutti i giornali, generando un vero scandalo nel quartiere.

Per riscattarsi per i numerosi debiti contratti da Inigo per causa sua, Tito si offre di lavorare in pasticceria come cameriere, ma i suoi primi giorni da apprendista sono un completo disastro per via della sua evidente goffaggine. Convinto da Flora, Inigo concede un'altra occasione al pugile.

Intanto Samuel mette in guardia Lucia, dicendole che prima o poi Telmo finirà per deluderla dimostrandole di essere solo un imbroglione interessato ai suoi soldi.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.