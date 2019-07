Una Vita Anticipazioni: da lunedì 5 a sabato 10 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la prima settimana di agosto.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 5 a sabato 10 agosto 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Diego vuole ritrovare Jaime, l’unico in grado di fermare Ursula. Samuel, cosciente che l’Alday Senior è morto, cerca di convincerlo a rinunciare, purtroppo senza successo. Riera dice a Carmen di rubare di nascosto una lettera di Ursula. Felipe propone a Celia di andare a trovare Tano. Peña rivela a Flora e Iñigo che un Indiano è sulle loro tracce per ucciderli, convinto che siano i veri Cervera, ladri di una statuetta Indù considerata una divinità.

Carmen sta per prendere la lettera quando Ursula rientra in casa, la domestica riesce a leggere solo il destinatario, un certo dottor Pallero. Mentre Iñigo e Leonor rifiutano di aiutare Peña e progettano di fuggire da Acacias, Flora insisite per dargli una mano. Nel quartiere arriva la giovane Lucia Alvarado, cugina di Celia.

Diego è sconvolto nell'apprendere che Jaime non è mai arrivato nella clinica in Svizzera. Arturo, depresso, rivela a Felipe che sta per lasciarsi con Silvia. L’Alvarez Hermoso scarica la pistola del Colonnello per evitare che si suicidi. Samuel finge con il fratello di essere sorpreso per ciò che ha scoperto sul conto di Jaime, poi davanti a lui, chiede a Felipe di investigare sulla scomparsa del padre.

Peña vede Leonor ed Iñigo baciarsi e li ricatta per costringerli ad aiutarlo. La nuova arrivata, Lucia, sembra attratta da Samuel e fa di tutto per avvicinarsi a lui. La ragazza, ha raccontato alla cugina Celia di aver litigato con Joaquin, il suo padrino. Silvia nel frattempo torna dall'Italia e consegna ad Arturo una lettera di Elvira.

Blanca riesce a scoprire l’indirizzo del dottor Pallero e Riera si reca a casa del medico, purtroppo l'investigatore scopre che è stato misteriosamente assassinato e che il bambino che aveva con sé è sparito. I Palacios rientrano dal loro viaggio a Parigi. Joaquin scrive a Celia per avvisarla che in realtà Lucia è fuggita da Salamanca senza il suo consenso. Carmen scopre che Ursula nasconde una valigia piena di denaro, Diego e Blanca curano Riera, ferito mentre indagava su Moises. Arturo continua a nascondere a Silvia la sua malattia.

Paquito lascia il lavoro per tornare a casa sua dove si impegnerà ad accudire i figli del fratello gravemente ammalato. Samuel è pronto per recarsi in Svizzera, così da dare credito alla farsa ed evitare che si scopra la verità su Jaime. Felipe, intanto, corre ad avvisare Diego che il commissario Mendez ha ritrovato Moises.

Quando Leonor, Iñigo e Flora sono pronti per partire arriva Eva, la donna insiste di essere la moglie del Barbosa. Leonor fugge appena capisce che Nacho, figlio di Eva, potrebbe essere di Inigo. Ursula organizza una cena e svela ai suoi vicini che Blanca e la defunta Olga sono il frutto di una violenza subìta quando era ancora una ragazza. Diego segue le indicazioni di Felipe per ritrovare Moises, ma scopre un cadavere. La festa di Ursula viene mandata a monte dall'arresto di Samuel…

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.