Una Vita Anticipazioni da lunedì 4 a sabato 9 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per prima settimana di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 4 a sabato 9 novembre su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Lucia chiede tempo a Telmo per riflettere sulle accuse mosse dal sacerdote nei confronti di Samuel, oltre che sulla sua dichiarazione. Telmo, da parte sua, si ripropone di decidere cosa fare della sua vita. Nel frattempo Samuel riesce a strappare ad Espineira indicazioni sul possibile eremo dove si sono recati Telmo e Lucia.

Ramon, viste le gravi condizioni di Servante, lo fa visitare da un luminare. Casilda saluta Servante e le compagne della soffitta prima di partire con la madre. Intanto, Higinio e Maria organizzano la fuga. Casilda però prima di lasciare Acacias rivela alla madre di aver rinunciato all'eredità di Maximiliano. Higinio, che ha origliato di nascosto la conversazione, esplode e l'aggredisce verbalmente dicendole che non è figlia dell’Hidalgo..

Telmo e Lucia perdono inspiegabilmente i sensi dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua e si risvegliano nudi stesi su un giaciglio, proprio quando sopraggiungono Samuel ed Espineira. L’Alday subito punta il dito contro il prete, accusandolo di avere violentato la Alvarado. Lucia dal canto suo, non ha non ricorda nulla, anche se è convinta che Telmo non si sia approfittato di lei.

Samuel come al solito ha un piano, per questo invita Lucia a non raccontare né a Celia e né a Felipe di quello che è accaduto o tra lei e il parroco. Casilda racconta tutta la verità a Leonor: non sono sorelle. Higinio e Maria nel frattempo sono già in fuga. Alla fine della rappresentazione teatrale, Flora dà un bacio sulle labbra a Carmen, creando scandalo.

Lucia non crede che il parroco l'abbia stuprata e vorrebbe farsi visitare da un medico, ma Samuel le fa cambiare idea. Nel frattempo, Telmo, è costretto a sottoporsi al giudizio del tribunale ecclesiastico, davanti al quale continua a professarsi innocente. Lucia non vuole testimoniare contro Telmo, ma Samuel, per convincerla, le presenta Alicia Villanueva, una donna che sostiene di essere stata violentata dal sacerdote in passato. Lucia decide di presentarsi al processo, ma racconterà la sua versione della vicenda. Eccitata dal successo riscosso dalla rappresentazione, Flora sogna di fare l'attrice, ma Peña non condivide.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.