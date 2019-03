Una Vita Anticipazioni: da lunedì 4 a domenica 10 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da lunedì 4 a domenica 10 marzo 2019 su Canale 5 alle 14.10

Lunedì 4 marzo 2019: Maria Luisa scopre il bacio tra Elvira e Victor

Trini rivela l’episodio del bacio a María Luisa, che fa una scenata a Elvira e a Víctor davanti a tutti, rompendo con il fidanzato. Anche Arturo si scaglia contro Víctor, accusandolo di aver circuito la figlia e, arrivando addirittura a sfidarlo a duello. Sepúlveda da buca e, Lolita e Ramón sono costretti ad andare a cercarlo, Felipe riceve un biglietto con una minaccia, per mano di un uomo che poi inizia a controllarlo.

Martedì 5 marzo 2019: Olga e Diego iniziano a frequentarsi

Olga e Diego nel frattempo iniziano a frequentarsi alle spalle di Blanca, che, inconsapevole, prova ad aiutare la sorella a far breccia nel cuore di un misterioso corteggiatore. Diego confida anche all'amico Felipe che sta frequentando una donna, ma non gli dice che si tratta di Olga.

Martedì 5 marzo 2019 ore 22.30 Rete 4: Felipe allontana Celia per non metterla in pericolo

Antoñito, disperato, decide di dichiararsi colpevole per i crimini di cui è accusato, ma Felipe glielo vieta e lo invita a fidarsi della sua difesa. L’avvocato, per sicurezza, allontana Celia impaurito da possibili ritorsioni sulla donna, ma per riuscire a convincerla ricorre all'inganno dicendole che ha ripreso a vedere altre donne. Celia è incredula di fronte alla confessione di Felipe e confida a Trini i suoi sospetti. Liberto decide di perdonare sua zia Susana e propone a Simón di darsi del tu. Alla fine Olga riesce a sedurre Diego. Il mattino dopo, si presentano insieme sotto casa di Blanca prima di andare alla mostra, e la ragazza, vedendoli insieme, ne rimane sconvolta.

Mercoledì 6 marzo 2019: Felipe viene aggredito

L’Alvarez Hermoso sparisce nel nulla proprio durante il processo di Antoñito: Felipe viene aggredito e gli viene dato un ultimatum, se si presenterà al processo, la sua vita sarà in pericolo. Susana riceve una lettera di disdetta dal Vescovo che la informa di non andare avanti con la realizzazione del costosissimo ordine del manto papale: la sartoria rischia la rovina.

Giovedì 7 marzo 2019: Sepulveda testimonia conto Antonito

Felipe non si presenta al processo, ma il giudice decide di procedere. Sepulveda, inaspettatamente, testimonia contro Antoñito che, a causa dell'assenza del suo avvocato, dovrà cercare di difendersi da solo: Sepulveda ritratta tutto ciò che aveva confessato in privato, negando di aver mai conosciuto Belarmino.

Venerdì 8 marzo 2019: Blanca dice ad Olga di non fidarsi di Diego

Blanca mette in guardia Olga dicendole che Diego la sta usando per farla ingelosire, perché in realtà è da tempo innamorato di lei. In ospedale, Diego rivela al padre in coma di essere affetto da una grave malattia.

Domenica 9 marzo 2019: Felipe in ospedale dopo un grave incidente

l dottor Quiles nota che Diego non sta bene e dice a Ursula che sarebbe il caso di farlo vedere da uno specialista. Felipe è stato investito da un cavallo imbizzarrito, e ora è in ospedale con una gamba rotta e una commozione cerebrale. Celia ha paura di perderlo per sempre. E' guardando tra le sue cose che la donna scopre del biglietto di minaccia ricevuto da Felipe prima dell'incidente, Celia lo consegna subito a Ramón, il quale capisce che anche Antoñito potrebbe essere in serio pericolo. Gli allenamenti di Víctor stanno dando ottimi risultati, ma María Luisa è sicura che non riuscirà a vincere il duello con Arturo e si sente in colpa. Felipe riprende conoscenza, ma la prognosi resta incerta. Il vescovo riconosce la perfetta fattura del manto ricamato da Adela e si dice pronto a rivedere la sua decisione di ritirare la commessa. La gioia di Susana, però, dura poco: di ritorno dall'incontro trova una scritta ingiuriosa sulla vetrina della sartoria. Blanca giura a Samuel di voler lottare per il loro matrimonio.

