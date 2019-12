Una Vita Anticipazioni: da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per i primi giorni del 2020.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10. La soap non andrà in onda mercoledì 1 gennaio 2020, in occasione dei festeggiamenti per l'anno nuovo.

Le condizioni di salute di Celia peggiorano di giorno in giorno. Il dottor Quilles sospetta che sia affetta dello stesso morbo che ha colpito gli abitanti dell Hoyo, alluvionati. Il medico mette l'Alvarez – Hermoso in quarantena e consiglia a Lucia e Felipe di lasciare il loro appartamento. Felipe, nonostante l'invito di Samuel a passare dei giorni a casa sua, decide di rimanere accanto alla moglie, per non lasciarla sola – anche a rischio della sua stessa vita. Servante informa Paciencia – tramite telegramma – che presto andrà a trovarla a Cuba ma la donna gli risponde che non ha intenzione di vederlo.

Lolita ha deciso di rimandare le nozze con Antoñito ma Celia l'ha convinta a non interrompere i preparativi e a coronare il suo sogno d'amore con il Palacios. Purtroppo però il destino rema contro i due amanti. L'ex domestica si trova davanti a una sua vecchia conoscenza: un suo compaesano di Cabrahigo, Ceferino. L'uomo è arrivato per esigere che venga rispettata una vecchia tradizione e racconta che tra lui e Lolita c'è stato un bacio e che per questo, lei è la sua promessa sposa. Iñigo intanto ottiene da Liberto l'ingresso alla società di ginnastica mentre Ramon impedisce a Trini – in dolce attesa – di andare a trovare Celia.

Lucia è molto preoccupata per sua cugina e trova in Telmo un grande appoggio. Il sacerdote la rassicura che tutto andrà bene ma la loro vicinanza non fa altro che ingigantire le preoccupazioni di Samuel, che attende ancora una risposta alla sua proposta di matrimonio. Iñigo ha cominciato a scommettere molti soldi sugli incontri di boxe organizzati nella società ginnica. Il ragazzo porta a casa una vittoria ma sia Flora che Leonor non sono contente e cominciano a sospettare che abbia dei doppi fini

Antoñito e Ramon sono furiosi con Lolita che, con il cuore spezzato, si prepara a sposare Ceferino ma Trini si propone di aiutarla a spezzare la maledizione e a liberarsi del terzo incomodo. Felipe è distrutto dal dolore e pur di non rimanere senza Celia, viola la quarantena e bacia sua moglie sulle labbra per essere contagiato. L'Alvarez – Hermoso rimane chiuso in casa con lei ed è sordo alle richieste dei suoi amici. Celia intanto peggiora.

Samuel scalpita. Non è per nulla felice che Lucia si sia riavvicinata a Telmo. Il sacerdote intanto cerca di incontrare Batan per scoprire se l'Alday sia ancora in combutta con lui e se Lucia rischi di essere ulteriormente ingannata. L'Alvarado è preoccupata per sua cugina e per Felipe. Dei coniugi infatti non si sa più nulla e nessuno può entrare nella loro casa.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.